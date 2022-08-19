Война России против Украины: Москва согласовала визит на Запорожскую АЭС делегации МАГАТЭ

Подходит к концу 177-й день войны в Украине. Вот главные события сегодняшнего вечера.
В Крыму вечером снова раздались выстрелы - под Севастополем, в Евпатории и, по некоторым данным, в Керчи. Российские чиновники, как и накануне, заявили, что это российские системы ПВО сбили украинские беспилотники.
Россия направила в Совет Безопасности ООН письмо, в котором подробно рассказывается о "провокациях", которые украинская сторона якобы готовит на Запорожской АЭС. Ранее Владимир Путин в разговоре с президентом Франции Эммануэлем Макроном заявил, что Россия не против присутствия на ЗАЭС миссии МАГАТЭ.
Служба Би-би-си по борьбе с дезинформацией подтвердила, что появившиеся в соцсетях видеозаписи с Запорожской АЭС действительно сняты на станции. Это значит, что в ее помещении действительно находится российская военная техника.
Администрация США предоставит Киеву дополнительную военную помощь, в размере еще 775 млн долларов, заявил представитель Пентагона.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш посетил Одессу и призвал мировое сообщество помочь бедным странам в закупке продовольствия.
Киев: Россия несет потери везде, где идут активные боевые действия
Командование ВСУ в пятничной вечерней сводке сообщает, что российские войска несут потери "на всех направлениях, где продолжаются активные боевые действия".
Далее следует перечисление этих направлений и населенных пунктов, где ураинским войскам удалось отразить атаки россиян - в том числе в районе Бахмута.
В сводке также утверждается, что после неудачной попытки прорвать украинскую оборону в районе Славянска силы неприятеля "понесли потери и обратились в бегство".
Би-би-си не может оперативно проверять поступающую от сторон конфликта информацию в условиях боевых действий.
BBCCopyright: BBC
Та же онлайн-трансляция, по новому адресу
Мы продолжаем в режиме реального времени рассказывать о боевых действиях, которые российские войска уже почти полгода ведут на териитории Украины, по этому адресу.
Хроника
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Главное к вечеру пятницы
Подходит к концу 177-й день войны в Украине. Вот главные события сегодняшнего вечера.
Киев: Россия несет потери везде, где идут активные боевые действия
Командование ВСУ в пятничной вечерней сводке сообщает, что российские войска несут потери "на всех направлениях, где продолжаются активные боевые действия".
Далее следует перечисление этих направлений и населенных пунктов, где ураинским войскам удалось отразить атаки россиян - в том числе в районе Бахмута.
В сводке также утверждается, что после неудачной попытки прорвать украинскую оборону в районе Славянска силы неприятеля "понесли потери и обратились в бегство".
Би-би-си не может оперативно проверять поступающую от сторон конфликта информацию в условиях боевых действий.
Та же онлайн-трансляция, по новому адресу
Мы продолжаем в режиме реального времени рассказывать о боевых действиях, которые российские войска уже почти полгода ведут на териитории Украины, по этому адресу.
Хронику более ранних событий можно найти здесь.
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