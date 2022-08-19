Война России против Украины: Москва согласовала визит на Запорожскую АЭС делегации МАГАТЭ

Командование ВСУ в пятничной вечерней сводке сообщает, что российские войска несут потери "на всех направлениях, где продолжаются активные боевые действия".

Далее следует перечисление этих направлений и населенных пунктов, где ураинским войскам удалось отразить атаки россиян - в том числе в районе Бахмута.

В сводке также утверждается, что после неудачной попытки прорвать украинскую оборону в районе Славянска силы неприятеля "понесли потери и обратились в бегство".

Би-би-си не может оперативно проверять поступающую от сторон конфликта информацию в условиях боевых действий.