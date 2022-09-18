Война в Украине: Взрывы в Херсоне; Чехия призвала создать трибунал по военным преступлениям

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Президент Украины Владимир Зеленский в ежевечернем видеообращении сказал согражданам, что нынешнее относительное затишье на фронтах - это на самом деле признак того, что украинская армия готовится к освобождению новых городов, и еще раз заявил, что от российских войск будет освобождена вся страна, включая Крым.

"Возможно, сейчас кому-то из вас кажется, что после череды победы мы имеем определенное затишье. Но это не затишье. Это подготовка к следующей череде. К следующей череде очень важных для нас слов, которые обязательно должны звучать. Потому что Украина должна быть свободной - вся", - сказал Зеленский.

Под "словами" президент имел в виду названия городов, уже освобожденных и тех, что Украина намерена освободить - о них Зеленский говорил в начале обращения.

Среди этих ныне оккупированных городов он назвал Мариуполь, Херсон, Мелитополь, города самопровозглашенных сепаратистских "республик" - Донецк, Луганск, Горловку, а также крымские Ялту, Евпаторию и Джанкой.