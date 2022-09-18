Война в Украине: Взрывы в Херсоне; Чехия призвала создать трибунал по военным преступлениям

Россия, возможно, перебрасывает часть системы ПВО Петербурга в Украину - финская пресса
Финская вещательная компания Yle пишет, основываясь на спутниковых снимках, что российская армия куда-то передислоцировала несколько зенитно-ракетных батарей из кольца противовоздушной обороны Санкт-Петербурга. Финны предполагают, что в Украину.
Военный эксперт, майор в отставке Марко Эклунд, которого Yle попросила проанализировать купленные ею спутниковые снимки, сказал, что по крайней мере четыре из четырнадцати баз ПВО вокруг Петербурга теперь оказались пустыми.
По оценке Эклунда, который отслеживает перемещения российской армии вблизи границ Финляндии уже двадцать лет, из-под Петербурга, скорее всего, выведены старые установки С-300, а более новые, С-400 с вдвое большим радиусом действия, - остались.
Майор Эклунд также сказал журналистам, что вывозить зенитные ракетные установки и ракеты с баз вокруг Петербурга россияне начали еще в мае, и они вывезены не только с четырех совсем опустевших баз, но и - частично - с других.
Зеленский: это не затишье, а подготовка к новым победам
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Президент Украины Владимир Зеленский в ежевечернем видеообращении сказал согражданам, что нынешнее относительное затишье на фронтах - это на самом деле признак того, что украинская армия готовится к освобождению новых городов, и еще раз заявил, что от российских войск будет освобождена вся страна, включая Крым.
"Возможно, сейчас кому-то из вас кажется, что после череды победы мы имеем определенное затишье. Но это не затишье. Это подготовка к следующей череде. К следующей череде очень важных для нас слов, которые обязательно должны звучать. Потому что Украина должна быть свободной - вся", - сказал Зеленский.
Под "словами" президент имел в виду названия городов, уже освобожденных и тех, что Украина намерена освободить - о них Зеленский говорил в начале обращения.
Среди этих ныне оккупированных городов он назвал Мариуполь, Херсон, Мелитополь, города самопровозглашенных сепаратистских "республик" - Донецк, Луганск, Горловку, а также крымские Ялту, Евпаторию и Джанкой.
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Россия, возможно, перебрасывает часть системы ПВО Петербурга в Украину - финская пресса
Финская вещательная компания Yle пишет, основываясь на спутниковых снимках, что российская армия куда-то передислоцировала несколько зенитно-ракетных батарей из кольца противовоздушной обороны Санкт-Петербурга. Финны предполагают, что в Украину.
Военный эксперт, майор в отставке Марко Эклунд, которого Yle попросила проанализировать купленные ею спутниковые снимки, сказал, что по крайней мере четыре из четырнадцати баз ПВО вокруг Петербурга теперь оказались пустыми.
По оценке Эклунда, который отслеживает перемещения российской армии вблизи границ Финляндии уже двадцать лет, из-под Петербурга, скорее всего, выведены старые установки С-300, а более новые, С-400 с вдвое большим радиусом действия, - остались.
Майор Эклунд также сказал журналистам, что вывозить зенитные ракетные установки и ракеты с баз вокруг Петербурга россияне начали еще в мае, и они вывезены не только с четырех совсем опустевших баз, но и - частично - с других.
Зеленский: это не затишье, а подготовка к новым победам
Президент Украины Владимир Зеленский в ежевечернем видеообращении сказал согражданам, что нынешнее относительное затишье на фронтах - это на самом деле признак того, что украинская армия готовится к освобождению новых городов, и еще раз заявил, что от российских войск будет освобождена вся страна, включая Крым.
"Возможно, сейчас кому-то из вас кажется, что после череды победы мы имеем определенное затишье. Но это не затишье. Это подготовка к следующей череде. К следующей череде очень важных для нас слов, которые обязательно должны звучать. Потому что Украина должна быть свободной - вся", - сказал Зеленский.
Под "словами" президент имел в виду названия городов, уже освобожденных и тех, что Украина намерена освободить - о них Зеленский говорил в начале обращения.
Среди этих ныне оккупированных городов он назвал Мариуполь, Херсон, Мелитополь, города самопровозглашенных сепаратистских "республик" - Донецк, Луганск, Горловку, а также крымские Ялту, Евпаторию и Джанкой.