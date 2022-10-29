Война в Украине: Россия больше не гарантирует безопасность судов с украинским продовольствием в Черном море

Карта составлена по данным Генштаба ВСУ и вашингтонского Института изучения войны, который сопоставляет открытые источники с обеих сторон.
Хроника
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Новая карта линии фронта на востоке Украины
Карта составлена по данным Генштаба ВСУ и вашингтонского Института изучения войны, который сопоставляет открытые источники с обеих сторон.
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Хроника до этого момента доступна по этой ссылке.