Суда с украинским продовольствием в Мраморном море 22 октября 2022 года
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Война в Украине: Россия больше не гарантирует безопасность судов с украинским продовольствием в Черном море

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Хроника

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  1. Новая карта линии фронта на востоке Украины

    Карта составлена по данным Генштаба ВСУ и вашингтонского Института изучения войны, который сопоставляет открытые источники с обеих сторон.

    Линия фронта на востоке Украине
    Copyright: BBC

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    Хроника до этого момента доступна по этой ссылке.

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