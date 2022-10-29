Война в Украине: Россия больше не гарантирует безопасность судов с украинским продовольствием в Черном море

Play video "Заряжаем пауэрбанки, мы заготавливаем воду в ведрах". Жители Харькова о перебоях в энергоснабжении from BBC

"Заряжаем пауэрбанки, мы заготавливаем воду в ведрах". Жители Харькова о перебоях в энергоснабжении