Война в Украине: четверо погибших под обстрелом в Херсоне; МАГАТЭ беспокоит безопасность всех АЭС Украины

Секретарь СНБО Украины Данилов: в Крыму убиты иранские инструкторы по дронам
ReutersCopyright: Reuters
Секретарь Совета безопасности Украины Алексей Данилов в интервью британской газете Guardian подтвердил, что иранские инструкторы, обучавшие российских военных обращению с БПЛА иранских моделей, убиты ВСУ.
В октябре об их гибели сообщали израильские СМИ. Россия и Иран отрицают, что в Крыму размещены иранские инструкторы (об этом ранее заявляли американские спецслужбы).
"Вас не должно быть там, где вас не должно быть, - сказал Данилов. - Они находились на нашей территории. Мы их сюда не приглашали, и если они сотрудничают с террористами и участвуют в уничтожении нашей нации, мы должны их убить".
Россия также отрицает закупку у Ирана БПЛА "Шахед 136", которую Тегеран частично признал, заявив, что поставил их "небольшое количество" России до начала полномасштабного вторжения в Украину.
"Иранцы продолжают настаивать, что не они поставляют Российской Федерации оружие, но нам нужно подтверждение. Есть ли оно у нас сегодня? Его нет", - прокомментировал позицию Ирана Данилов.
"Мы понимаем, что эти штуки не летают, если не обучить людей с ними обращаться, а у россиян не хватит мозгов, чтобы разобраться самим... В современном мире ничего невозможно скрыть. Когда все станет известно публике - вопрос времени", - добавил он.
Областная военная администрация: под обстрелом в Херсоне погибло четыре человека
Глава Херсонской администрации Ярослав Янушевич подтвердил, что недавно освобожденный город подвергся обстрелу и выложил видео с кадрами разрушенной постройки и пятнами крови на земле.
"Около 17:00 российские захватчики по артиллерии и РСЗО покрыли огнем жилой район города.
Из-за обстрелов загорелась многоэтажка. Вражеские снаряды попали и на детскую площадку.
К настоящему времени известно о 10 пострадавших в результате обстрела, у четырех из них рашисты унесли жизни.
Соболезнования родным, у кого эти изверги забрали самое дорогое. Не простим!", - написал Янушевич.
Ранее в украинских СМИ и телеграм-каналах появились кадры горящего дома, как сообщалось, в Херсоне.
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Хроника
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Секретарь СНБО Украины Данилов: в Крыму убиты иранские инструкторы по дронам
Секретарь Совета безопасности Украины Алексей Данилов в интервью британской газете Guardian подтвердил, что иранские инструкторы, обучавшие российских военных обращению с БПЛА иранских моделей, убиты ВСУ.
В октябре об их гибели сообщали израильские СМИ. Россия и Иран отрицают, что в Крыму размещены иранские инструкторы (об этом ранее заявляли американские спецслужбы).
"Вас не должно быть там, где вас не должно быть, - сказал Данилов. - Они находились на нашей территории. Мы их сюда не приглашали, и если они сотрудничают с террористами и участвуют в уничтожении нашей нации, мы должны их убить".
Россия также отрицает закупку у Ирана БПЛА "Шахед 136", которую Тегеран частично признал, заявив, что поставил их "небольшое количество" России до начала полномасштабного вторжения в Украину.
"Иранцы продолжают настаивать, что не они поставляют Российской Федерации оружие, но нам нужно подтверждение. Есть ли оно у нас сегодня? Его нет", - прокомментировал позицию Ирана Данилов.
"Мы понимаем, что эти штуки не летают, если не обучить людей с ними обращаться, а у россиян не хватит мозгов, чтобы разобраться самим... В современном мире ничего невозможно скрыть. Когда все станет известно публике - вопрос времени", - добавил он.
Областная военная администрация: под обстрелом в Херсоне погибло четыре человека
Глава Херсонской администрации Ярослав Янушевич подтвердил, что недавно освобожденный город подвергся обстрелу и выложил видео с кадрами разрушенной постройки и пятнами крови на земле.
"Около 17:00 российские захватчики по артиллерии и РСЗО покрыли огнем жилой район города.
Из-за обстрелов загорелась многоэтажка. Вражеские снаряды попали и на детскую площадку.
К настоящему времени известно о 10 пострадавших в результате обстрела, у четырех из них рашисты унесли жизни. Соболезнования родным, у кого эти изверги забрали самое дорогое. Не простим!", - написал Янушевич.
Ранее в украинских СМИ и телеграм-каналах появились кадры горящего дома, как сообщалось, в Херсоне.
Продолжаем трансляцию на новой странице
Приветствуем всех, кто к нам только что присоединился. Мы непрерывно освещаем войну России против Украины и теперь продолжим это делать на этой странице.
Предыдущие сообщения можно найти здесь, эта страница велась с 29 октября по 24 ноября и больше обновляться не будет.