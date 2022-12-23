Война в Украине: Конгресс США принял бюджет с 45 млрд долларов на "украинские" статьи

Срочно!Палата представителей проголосовала за бюджет, включающий многомиллиардную помощь Украине
Палата представителей США сейчас голосует по проекту бюджета на финансовый год (период до 30 сентября 2023 года), включающий почти 45 млрд долларов на статьи связанные с Украиной, в том числе более 13 млрд экономической помощи и более 23 млрд - военной.
Голосование еще не закончилось, но агентство Рейтер сообщает, что голосов уже достаточно.
Сенат одобрил бюджет накануне. Президент Джо Байден должен подписать его до полуночи по вашингтонскому времени (05:00 по Гринвичу 24 декабря), иначе федеральное правительство останется без финансирования.
Наш подкаст
Десятилетний Никита и 12-летний Антон из-за войны оказались в маленьком городке Уитли Бэй на севере Англии. С подачи директора школы они начали собирать новогодние подарки для детей в Украине. В итоге к сбору подарков присоединились несколько школ, а вещей оказалось так много, что для их перевозки понадобился грузовик. Антон и Никита рассказали Би-би-си о том, каким образом они оказались в Британии, как их приняли на новом месте, и о чем они мечтают в новом году.
Хроника
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Срочно!Палата представителей проголосовала за бюджет, включающий многомиллиардную помощь Украине
Палата представителей США сейчас голосует по проекту бюджета на финансовый год (период до 30 сентября 2023 года), включающий почти 45 млрд долларов на статьи связанные с Украиной, в том числе более 13 млрд экономической помощи и более 23 млрд - военной.
Голосование еще не закончилось, но агентство Рейтер сообщает, что голосов уже достаточно.
Сенат одобрил бюджет накануне. Президент Джо Байден должен подписать его до полуночи по вашингтонскому времени (05:00 по Гринвичу 24 декабря), иначе федеральное правительство останется без финансирования.
Наш подкаст
Десятилетний Никита и 12-летний Антон из-за войны оказались в маленьком городке Уитли Бэй на севере Англии. С подачи директора школы они начали собирать новогодние подарки для детей в Украине. В итоге к сбору подарков присоединились несколько школ, а вещей оказалось так много, что для их перевозки понадобился грузовик. Антон и Никита рассказали Би-би-си о том, каким образом они оказались в Британии, как их приняли на новом месте, и о чем они мечтают в новом году.
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