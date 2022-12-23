Война в Украине: Конгресс США принял бюджет с 45 млрд долларов на "украинские" статьи

Палата представителей США сейчас голосует по проекту бюджета на финансовый год (период до 30 сентября 2023 года), включающий почти 45 млрд долларов на статьи связанные с Украиной, в том числе более 13 млрд экономической помощи и более 23 млрд - военной.

Голосование еще не закончилось, но агентство Рейтер сообщает, что голосов уже достаточно.

Сенат одобрил бюджет накануне. Президент Джо Байден должен подписать его до полуночи по вашингтонскому времени (05:00 по Гринвичу 24 декабря), иначе федеральное правительство останется без финансирования.