Война в Украине. Рамштайн: решение о поставках "Леопардов" пока не принято, но союзники обещают, что оно скоро будет

Журнал Time сегодня вечером написал (нужна подписка), что на востоке Украины погиб спецназовец из США Дэниел Свифт. Издание пишет, что он скончался от пулевых ранений, полученных в ходе боевых действий. Дата его гибели не известна.

Дэниел Свифт был "оператором первого класса" (примерно соответствует российскому званию лейтенант) в спецназе военно-морского флота США. Он был не в отставке - как другие иностранцы, о которых известно, что они воевали в Украине, а судя по всему, самовольно покинул службу. Time пишет, что Свифт находится в статусе дезертира с весны 2019 года, и где он был до начала войны России и Украины - неизвестно.

У Дэниела Свифта был боевой опыт в Ираке и Афганистане, он награжден медалями за борьбу с терроризмом.

Госдепартамент подтвердил Time гибель гражданина США на востоке Украины, но не назвал его имени "из уважения к частной жизни в это трудное время".

Официально правительство США призывает своих граждан не принимать участие в войне России и Украины