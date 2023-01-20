Война в Украине. Рамштайн: решение о поставках "Леопардов" пока не принято, но союзники обещают, что оно скоро будет

Главная тема завершившегося дня: союзники Украины пока не приняли решение о передаче танков Leopard, последнее слово за Германией, которая их производит.
Германия колеблется: социологические опросы показывают, что мнение населения разделилось почти пополам, 43% против отправки танков, 39% - за.
Президент Грузии Саломе Зурабишвили выступила против восстановления авиасообщения с Россией.
Руководство США советует украинцам отложить новое большое наступление до тех пор, пока в Украину не поступит и не будет освоено все оружие из последнего пакета.
США на следующей неделе признают ЧВК "Вагнер" "международной преступной организацией". Евгений Пригожин ответил: "Наши взаимоотношения отныне можно называть „разборка преступных кланов"".
Среди новых "иностранных агентов" в России - певица Монеточка и правозащитник Владимир Осечкин.
Журнал Time написал, что на востоке Украины погиб спецназовец из США Дэниел Свифт. Еще в марте 2019-го он дезертировал из американской армии.
В Украине убит "морской котик" из США. Судя по всему, он дезертировал со службы
Журнал Time сегодня вечером написал (нужна подписка), что на востоке Украины погиб спецназовец из США Дэниел Свифт. Издание пишет, что он скончался от пулевых ранений, полученных в ходе боевых действий. Дата его гибели не известна.
Дэниел Свифт был "оператором первого класса" (примерно соответствует российскому званию лейтенант) в спецназе военно-морского флота США. Он был не в отставке - как другие иностранцы, о которых известно, что они воевали в Украине, а судя по всему, самовольно покинул службу. Time пишет, что Свифт находится в статусе дезертира с весны 2019 года, и где он был до начала войны России и Украины - неизвестно.
У Дэниела Свифта был боевой опыт в Ираке и Афганистане, он награжден медалями за борьбу с терроризмом.
Госдепартамент подтвердил Time гибель гражданина США на востоке Украины, но не назвал его имени "из уважения к частной жизни в это трудное время".
Официально правительство США призывает своих граждан не принимать участие в войне России и Украины
Нидерланды дадут Украине две установки "Пэтриот"
Нидерланды в пятницу уточнили, сколько "Пэтриотов" они отдадут Украине: министры обороны и иностранных дел сообщили вписьме парламенту, что переданы будут две пусковых установки этой мощной и современной зенитно-ракетной системы.
О намерении Нидерландов отдать Украине часть своих "Пэтриотов" объявил во вторник во время визита в Вашингтон премьер-министр Марк Рютте, но о деталях он не говорил.
По данным из открытых источников, у Нидерландов есть четыре батареи "Пэтриот": три стоят на боевом дежурстве, а одну держат в запасе. Батареи "Пэтриот", как говорят военные эксперты, обычно состоят из четырех-восьми пусковых установок.
По одной батарее украинцам пообещали США и Германия. Обучение украинских расчетов планировалось начать на полигоне в США в конце января.
Продолжаем нашу трансляцию
Наша онлайн-трансляция о войне России против Украины продолжается на этой странице.
Хроника
time_stated_uk
Главное к этому часу. Начинается 332-й день войны
В Украине убит "морской котик" из США. Судя по всему, он дезертировал со службы
Журнал Time сегодня вечером написал (нужна подписка), что на востоке Украины погиб спецназовец из США Дэниел Свифт. Издание пишет, что он скончался от пулевых ранений, полученных в ходе боевых действий. Дата его гибели не известна.
Дэниел Свифт был "оператором первого класса" (примерно соответствует российскому званию лейтенант) в спецназе военно-морского флота США. Он был не в отставке - как другие иностранцы, о которых известно, что они воевали в Украине, а судя по всему, самовольно покинул службу. Time пишет, что Свифт находится в статусе дезертира с весны 2019 года, и где он был до начала войны России и Украины - неизвестно.
У Дэниела Свифта был боевой опыт в Ираке и Афганистане, он награжден медалями за борьбу с терроризмом.
Госдепартамент подтвердил Time гибель гражданина США на востоке Украины, но не назвал его имени "из уважения к частной жизни в это трудное время".
Официально правительство США призывает своих граждан не принимать участие в войне России и Украины
Нидерланды дадут Украине две установки "Пэтриот"
Нидерланды в пятницу уточнили, сколько "Пэтриотов" они отдадут Украине: министры обороны и иностранных дел сообщили вписьме парламенту, что переданы будут две пусковых установки этой мощной и современной зенитно-ракетной системы.
О намерении Нидерландов отдать Украине часть своих "Пэтриотов" объявил во вторник во время визита в Вашингтон премьер-министр Марк Рютте, но о деталях он не говорил.
По данным из открытых источников, у Нидерландов есть четыре батареи "Пэтриот": три стоят на боевом дежурстве, а одну держат в запасе. Батареи "Пэтриот", как говорят военные эксперты, обычно состоят из четырех-восьми пусковых установок.
По одной батарее украинцам пообещали США и Германия. Обучение украинских расчетов планировалось начать на полигоне в США в конце января.
Продолжаем нашу трансляцию
Наша онлайн-трансляция о войне России против Украины продолжается на этой странице.
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