Война в Украине: шеф Пентагона позвонил Шойгу после падения разведывательного дрона

Повоевав в Украине, приближенные Рамзана Кадырова стали получать в захваченных городах активы. Чеченский бизнесмен Валид Корчагин стал совладельцем компании "ММК Ильича", которая может заняться восстановлением меткомбината в Мариуполе. Би-би-си выяснила, что Корчагин связан с семьей сенатора Сулеймана Геремеева.
Хроника
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О зерновой сделке с Коллективным Западом и российской "культуре отмены"
На карточке ниже - отрывки из нашей почтовой рассылки “Контекст”. Ее сегодня писала Лиза Подшивалова, редактор новостей на Русской службе Би-би-си.
В сегодняшнем письме мы говорим о том, как выглядят продолжающиеся переговоры по зерновой сделке России с Коллективным Западом, которого нет, а также о “культуре отмены” в российском театре и ее последствиях (которых тоже нет).
Читайте это письмо полностью здесь. И подпишитесь на рассылку, чтобы не пропускать наши письма у себя в почте!
Подкаст: Как россиян преследуют по доносам за антивоенные высказывания
Предпринимателю Василию Большакову грозит до трех лет тюрьмы за публикацию антивоенного анекдота в соцсетях. Он считает, что стал жертвой доноса. А издание "Верстка" утверждает, что доносы на критиков войны стали в России массовым явлением. О доносительстве на несогласных с войной в новом выпуске подкаста "Что это было" говорят корреспондент Би-би-си Наталия Зотова и редактор "Верстки" Алексей Левченко.
Милли: ничего ценного среди обломков дрона не осталось, он лежит на глубине больше километра
Председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли сообщил, что американские военные приняли меры к тому, чтобы ничего ценного среди обломков разведывательного беспилотника MQ-9 Reaper не могло попасть в руки россиян. Также, по его словам, при ударе о воду он разбился на части, а обломки затонули на глубину в 4000-5000 футов (1200-1500 м), поэтому поднять их будет трудно.
Это примерно соответствует глубинам в центральной части Черного моря. Работа водолазов на такой глубине невозможна. Ранее источники американских СМИ сообщили, что чувствительные данные с дрона были уничтожены дистанционно раньше, чем он затонул. Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев в среду сказал, что Россия попытается поднять обломки американского беспилотника, но он не знает, удастся ли это сделать.
Генерал Милли также сообщил, что перехват беспилотника российскими истребителями Су-27 был преднамеренным (это сразу признало и российское Минобороны), но насколько преднамеренным было столкновение с одним из них и пытались ли истребители сбить дрон - неясно. В России отрицают факт столкновения.
По словам Милли, у него запланирован телефонный разговор с начальником Генерального штаба российский вооруженных сил Валерием Герасимовым, который также командует всей "спецоперацией" в Украине.
Продолжаем трансляцию на новой странице
Приветствуем вас на новой странице нашей трансляции о событиях, связанных с войной России против Украины.
Хронику за несколько недель до этого момента можно прочитать здесь, но она обновляться больше не будет.