Война в Украине: шеф Пентагона позвонил Шойгу после падения разведывательного дрона

Председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли сообщил, что американские военные приняли меры к тому, чтобы ничего ценного среди обломков разведывательного беспилотника MQ-9 Reaper не могло попасть в руки россиян. Также, по его словам, при ударе о воду он разбился на части, а обломки затонули на глубину в 4000-5000 футов (1200-1500 м), поэтому поднять их будет трудно.

Это примерно соответствует глубинам в центральной части Черного моря. Работа водолазов на такой глубине невозможна. Ранее источники американских СМИ сообщили, что чувствительные данные с дрона были уничтожены дистанционно раньше, чем он затонул. Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев в среду сказал, что Россия попытается поднять обломки американского беспилотника, но он не знает, удастся ли это сделать.

Генерал Милли также сообщил, что перехват беспилотника российскими истребителями Су-27 был преднамеренным (это сразу признало и российское Минобороны), но насколько преднамеренным было столкновение с одним из них и пытались ли истребители сбить дрон - неясно. В России отрицают факт столкновения.

По словам Милли, у него запланирован телефонный разговор с начальником Генерального штаба российский вооруженных сил Валерием Герасимовым, который также командует всей "спецоперацией" в Украине.