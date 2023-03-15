Украинский военнослужащий на танке (11 марта 2023)
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Война в Украине: шеф Пентагона позвонил Шойгу после падения разведывательного дрона

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Хроника

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  1. О зерновой сделке с Коллективным Западом и российской "культуре отмены"

    На карточке ниже - отрывки из нашей почтовой рассылки “Контекст”. Ее сегодня писала Лиза Подшивалова, редактор новостей на Русской службе Би-би-си.

    В сегодняшнем письме мы говорим о том, как выглядят продолжающиеся переговоры по зерновой сделке России с Коллективным Западом, которого нет, а также о “культуре отмены” в российском театре и ее последствиях (которых тоже нет).

    Читайте это письмо полностью здесь. И подпишитесь на рассылку, чтобы не пропускать наши письма у себя в почте!

    Отрывок из рассылки
    Copyright: BBC

  2. Подкаст: Как россиян преследуют по доносам за антивоенные высказывания

    Предпринимателю Василию Большакову грозит до трех лет тюрьмы за публикацию антивоенного анекдота в соцсетях. Он считает, что стал жертвой доноса. А издание "Верстка" утверждает, что доносы на критиков войны стали в России массовым явлением. О доносительстве на несогласных с войной в новом выпуске подкаста "Что это было" говорят корреспондент Би-би-си Наталия Зотова и редактор "Верстки" Алексей Левченко.

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  3. Милли: ничего ценного среди обломков дрона не осталось, он лежит на глубине больше километра

    Председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли сообщил, что американские военные приняли меры к тому, чтобы ничего ценного среди обломков разведывательного беспилотника MQ-9 Reaper не могло попасть в руки россиян. Также, по его словам, при ударе о воду он разбился на части, а обломки затонули на глубину в 4000-5000 футов (1200-1500 м), поэтому поднять их будет трудно.

    Это примерно соответствует глубинам в центральной части Черного моря. Работа водолазов на такой глубине невозможна. Ранее источники американских СМИ сообщили, что чувствительные данные с дрона были уничтожены дистанционно раньше, чем он затонул. Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев в среду сказал, что Россия попытается поднять обломки американского беспилотника, но он не знает, удастся ли это сделать.

    Генерал Милли также сообщил, что перехват беспилотника российскими истребителями Су-27 был преднамеренным (это сразу признало и российское Минобороны), но насколько преднамеренным было столкновение с одним из них и пытались ли истребители сбить дрон - неясно. В России отрицают факт столкновения.

    По словам Милли, у него запланирован телефонный разговор с начальником Генерального штаба российский вооруженных сил Валерием Герасимовым, который также командует всей "спецоперацией" в Украине.

  4. Продолжаем трансляцию на новой странице

    Приветствуем вас на новой странице нашей трансляции о событиях, связанных с войной России против Украины.

    Хронику за несколько недель до этого момента можно прочитать здесь, но она обновляться больше не будет.

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