Война в Украине: удар по жилым кварталам Славянска; Тейшейру обвинили в утечке документов Пентагона

Павел Кириленко/Facebook Copyright: Павел Кириленко/Facebook Павел Кириленко опубликовал фотографии последствий ударов в своем фейсбуке Image caption: Павел Кириленко опубликовал фотографии последствий ударов в своем фейсбуке

Глава Донецкой областной администрации Павел Кириленко сообщил, что по состоянию на 18:00 по местному времени (16:00 по Гринвичу, 19:00 по Москве) в результате удара по Славянску погибли по меньшей мере пять человек, 15 получили ранения.

"Есть вероятность, что под завалами находятся семь человек, в том числе один ребенок", - написал Кириленко в своем фейсбуке.

По данным главы обладминистрации, при ударе были использованы ракеты С-300. Он сообщил, что повреждены пять многоэтажных домов и пять частных. Разрушены магазин, хозяйственный центр, клуб и три автомобиля.

На месте работают взрывотехники, парамедики, спасатели и полиция, пишет Кириленко.

В условиях боевых действий Би-би-си не может подтвердить достоверность заявлений официальных органов воюющих сторон.

Павел Кириленко/Facebook Copyright: Павел Кириленко/Facebook

Павел Кириленко/Facebook Copyright: Павел Кириленко/Facebook

Павел Кириленко/Facebook Copyright: Павел Кириленко/Facebook