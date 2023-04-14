Во время боев на Донбассе
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Война в Украине: удар по жилым кварталам Славянска; Тейшейру обвинили в утечке документов Пентагона

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Хроника

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  1. СрочноПри ударе по Славянску погибли пять человек – глава обладминистрации

    Павел Кириленко опубликовал фотографии последствий ударов в своем фейсбуке
    Copyright: Павел Кириленко/Facebook
    Image caption: Павел Кириленко опубликовал фотографии последствий ударов в своем фейсбуке

    Глава Донецкой областной администрации Павел Кириленко сообщил, что по состоянию на 18:00 по местному времени (16:00 по Гринвичу, 19:00 по Москве) в результате удара по Славянску погибли по меньшей мере пять человек, 15 получили ранения.

    "Есть вероятность, что под завалами находятся семь человек, в том числе один ребенок", - написал Кириленко в своем фейсбуке.

    По данным главы обладминистрации, при ударе были использованы ракеты С-300. Он сообщил, что повреждены пять многоэтажных домов и пять частных. Разрушены магазин, хозяйственный центр, клуб и три автомобиля.

    На месте работают взрывотехники, парамедики, спасатели и полиция, пишет Кириленко.

    В условиях боевых действий Би-би-си не может подтвердить достоверность заявлений официальных органов воюющих сторон.

    Павел Кириленко опубликовал фотографии последствий ударов в своем фейсбуке
    Copyright: Павел Кириленко/Facebook
    Павел Кириленко опубликовал фотографии последствий ударов в своем фейсбуке
    Copyright: Павел Кириленко/Facebook
    Павел Кириленко опубликовал фотографии последствий ударов в своем фейсбуке
    Copyright: Павел Кириленко/Facebook
    Павел Кириленко опубликовал фотографии последствий ударов в своем фейсбуке
    Copyright: Павел Кириленко/Facebook

  2. В результате ударов по Славянску разрушены жилые многоэтажки – местные власти

    Павел Кириленко опубликовал фотографии последствий ударов в своем фейсбуке
    Copyright: Павел Кириленко/Facebook

    Глава Донецкой областной администрации Павел Кириленко сообщил, что в результате нескольких ударов российских войск по городу Славянск были разрушены многоэтажные жилые дома.

    По данным Кириленко, один человек погиб, по меньшей мере пятеро получили ранения; также повреждено здание школы.

    "Под завалами одного из домов есть люди, в том числе ребенок. Продолжается спасательная операция", - написал Кириленко.

    Глава администрации добавил, что одновременно армия РФ нанесла удар по городам Краматорск и Константиновка. По предварительным данным, от этих обстрелов никто не пострадал.

    В условиях боевых действий Би-би-си не может подтвердить достоверность заявлений официальных органов воюющих сторон.

    Павел Кириленко опубликовал фотографии последствий ударов в своем фейсбуке
    Copyright: Павел Кириленко/Facebook
    Павел Кириленко опубликовал фотографии последствий ударов в своем фейсбуке
    Copyright: Павел Кириленко/Facebook
    Павел Кириленко опубликовал фотографии последствий ударов в своем фейсбуке
    Copyright: Павел Кириленко/Facebook

  3. Тейшейра имел допуск к секретным документам с 2021 года - обвинительное заключение

    Джек Тейшейра
    Copyright: Getty Images

    Как говорится в обвинительном заключении, поданном в суд правительством США, Джек Тейшейра по долгу службы в Военно-воздушных силах Национальной гвардии еще с 2021 года имел допуск к совершенно секретным документам.

    В пятницу Тейшейра предстал перед судом в Бостоне по обвинению в разглашении секретной информации Пентагона.

    В феврале прошлого года его повысили в звании до рядового авиации первого класса.

    Как следует из показаний специального агента ФБР Патрика Люкенхоффа, Тейшейра по роду службы обязан был дать пожизненную подписку о неразглашении и подтвердить, что ему известно об уголовной ответственности за неавторизованное распространение секретной информации.

    Правительственное агентство, которое отслеживает оборот секретных документов, выяснило, что в феврале 2023 года Тейшейра получал доступ по крайней мере к одному из таких документов за день до того, как он обнаружился в открытом доступе в интернете.

    Из документов следствия видно также, что подозреваемый в начале апреля с рабочего компьютера отправлял запросы с поиском секретных отчетов разведки и словом "утечка".

    Он вновь повторил поиск с таким же запросом сразу после того, как появились первые сообщения об утечке секретных документов.

    Власти также утверждают, что подозреваемый Тейшейра искал в секретных отчетах информацию о том, кого разведка подозревает в утечке секретных данных.

    Прокурор Массачусетса подтвердил, что Джек Тейшейра задержан до первых слушаний в суде, которые намечены на следующую среду.

  4. Продолжаем онлайн о войне в Украине

    Мы продолжаем онлайн-трансляцию о вторжении России в Украину по этому адресу.

    Предыдущую хронику можете посмотреть здесь.

    В закладке "Истории по теме" - главные лонгриды и хроника войны с первых дней.

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