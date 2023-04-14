Война в Украине: удар по жилым кварталам Славянска; Тейшейру обвинили в утечке документов Пентагона

СрочноПри ударе по Славянску погибли пять человек – глава обладминистрации
Глава Донецкой
областной администрации Павел Кириленко сообщил, что по состоянию на 18:00 по
местному времени (16:00 по Гринвичу, 19:00 по Москве) в результате удара по
Славянску погибли по меньшей мере пять человек, 15 получили ранения.
"Есть
вероятность, что под завалами находятся семь человек, в том числе один ребенок",
- написал Кириленко в своем фейсбуке.
По данным главы
обладминистрации, при ударе были использованы ракеты С-300. Он сообщил, что повреждены
пять многоэтажных домов и пять частных. Разрушены магазин, хозяйственный центр,
клуб и три автомобиля.
На месте работают
взрывотехники, парамедики, спасатели и полиция, пишет Кириленко.
В условиях боевых действий Би-би-си не может подтвердить достоверность
заявлений официальных органов воюющих сторон.
Павел Кириленко/FacebookCopyright: Павел Кириленко/Facebook
Павел Кириленко/FacebookCopyright: Павел Кириленко/Facebook
Павел Кириленко/FacebookCopyright: Павел Кириленко/Facebook
Павел Кириленко/FacebookCopyright: Павел Кириленко/Facebook
В результате ударов по Славянску разрушены жилые многоэтажки – местные власти
Павел Кириленко/FacebookCopyright: Павел Кириленко/Facebook
Глава Донецкой областной администрации Павел Кириленко сообщил, что в результате нескольких ударов российских войск по городу Славянск были разрушены многоэтажные жилые дома.
По данным Кириленко, один человек погиб, по меньшей мере пятеро получили ранения; также повреждено здание школы.
"Под завалами одного из домов есть люди, в том числе ребенок. Продолжается спасательная операция", - написал Кириленко.
Глава администрации добавил, что одновременно армия РФ нанесла удар по городам Краматорск и Константиновка. По предварительным данным, от этих обстрелов никто не пострадал.
В условиях боевых действий Би-би-си не может подтвердить достоверность заявлений официальных органов воюющих сторон.
Павел Кириленко/FacebookCopyright: Павел Кириленко/Facebook
Павел Кириленко/FacebookCopyright: Павел Кириленко/Facebook
Павел Кириленко/FacebookCopyright: Павел Кириленко/Facebook
Тейшейра имел допуск к секретным документам с 2021 года - обвинительное заключение
Getty ImagesCopyright: Getty Images
Как говорится в обвинительном заключении, поданном в суд правительством США, Джек
Тейшейра по долгу службы в Военно-воздушных силах Национальной гвардии еще с 2021 года имел допуск к совершенно секретным документам.
В пятницу Тейшейра предстал перед судом в Бостоне по обвинению в разглашении секретной информации Пентагона.
В феврале прошлого года его повысили в звании
до рядового авиации первого класса.
Как следует из показаний специального агента ФБР Патрика Люкенхоффа,
Тейшейра по роду службы обязан был дать пожизненную подписку о неразглашении и
подтвердить, что ему известно об уголовной ответственности за неавторизованное распространение секретной информации.
Правительственное агентство, которое отслеживает оборот секретных документов, выяснило, что в феврале 2023 года Тейшейра получал доступ
по крайней мере к одному из таких документов за день до того, как он обнаружился
в открытом доступе в интернете.
Из документов следствия видно также, что подозреваемый в
начале апреля с рабочего компьютера отправлял запросы с поиском секретных
отчетов разведки и словом "утечка".
Он вновь повторил поиск с таким же запросом сразу после того,
как появились первые сообщения об утечке секретных документов.
Власти также утверждают,
что подозреваемый Тейшейра искал в секретных отчетах информацию о том, кого
разведка подозревает в утечке секретных данных.
Прокурор Массачусетса подтвердил, что Джек Тейшейра задержан до первых слушаний
в суде, которые намечены на следующую среду.
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Хроника
time_stated_uk
СрочноПри ударе по Славянску погибли пять человек – глава обладминистрации
Глава Донецкой областной администрации Павел Кириленко сообщил, что по состоянию на 18:00 по местному времени (16:00 по Гринвичу, 19:00 по Москве) в результате удара по Славянску погибли по меньшей мере пять человек, 15 получили ранения.
"Есть вероятность, что под завалами находятся семь человек, в том числе один ребенок", - написал Кириленко в своем фейсбуке.
По данным главы обладминистрации, при ударе были использованы ракеты С-300. Он сообщил, что повреждены пять многоэтажных домов и пять частных. Разрушены магазин, хозяйственный центр, клуб и три автомобиля.
На месте работают взрывотехники, парамедики, спасатели и полиция, пишет Кириленко.
В условиях боевых действий Би-би-си не может подтвердить достоверность заявлений официальных органов воюющих сторон.
В результате ударов по Славянску разрушены жилые многоэтажки – местные власти
Глава Донецкой областной администрации Павел Кириленко сообщил, что в результате нескольких ударов российских войск по городу Славянск были разрушены многоэтажные жилые дома.
По данным Кириленко, один человек погиб, по меньшей мере пятеро получили ранения; также повреждено здание школы.
"Под завалами одного из домов есть люди, в том числе ребенок. Продолжается спасательная операция", - написал Кириленко.
Глава администрации добавил, что одновременно армия РФ нанесла удар по городам Краматорск и Константиновка. По предварительным данным, от этих обстрелов никто не пострадал.
В условиях боевых действий Би-би-си не может подтвердить достоверность заявлений официальных органов воюющих сторон.
Тейшейра имел допуск к секретным документам с 2021 года - обвинительное заключение
Как говорится в обвинительном заключении, поданном в суд правительством США, Джек Тейшейра по долгу службы в Военно-воздушных силах Национальной гвардии еще с 2021 года имел допуск к совершенно секретным документам.
В пятницу Тейшейра предстал перед судом в Бостоне по обвинению в разглашении секретной информации Пентагона.
В феврале прошлого года его повысили в звании до рядового авиации первого класса.
Как следует из показаний специального агента ФБР Патрика Люкенхоффа, Тейшейра по роду службы обязан был дать пожизненную подписку о неразглашении и подтвердить, что ему известно об уголовной ответственности за неавторизованное распространение секретной информации.
Правительственное агентство, которое отслеживает оборот секретных документов, выяснило, что в феврале 2023 года Тейшейра получал доступ по крайней мере к одному из таких документов за день до того, как он обнаружился в открытом доступе в интернете.
Из документов следствия видно также, что подозреваемый в начале апреля с рабочего компьютера отправлял запросы с поиском секретных отчетов разведки и словом "утечка".
Он вновь повторил поиск с таким же запросом сразу после того, как появились первые сообщения об утечке секретных документов.
Власти также утверждают, что подозреваемый Тейшейра искал в секретных отчетах информацию о том, кого разведка подозревает в утечке секретных данных.
Прокурор Массачусетса подтвердил, что Джек Тейшейра задержан до первых слушаний в суде, которые намечены на следующую среду.
Продолжаем онлайн о войне в Украине
Мы продолжаем онлайн-трансляцию о вторжении России в Украину по этому адресу.
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