Коронация короля Карла III: онлайн Би-би-си

Здравствуйте! Осталось совсем немного.

Завтра, в субботу 6 мая, утром в Лондоне пройдет коронация короля Карла III - первая за 70 лет в истории Британии.

Мы будем следить за ней в прямом эфире (вот сейчас наши инженеры проверяют, как это все работает на сайте).

Мы будем также вести онлайн трансляцию. Так что вы можете сразу поставить закладку на этой ссылке.

Увидимся завтра!