Война в Украине: Пригожин говорит о "наихудшем сценарии" под Бахмутом, США обвинили ЮАР в поставках оружия России

Министр обороны Польши Мариуш Блащак, комментируя случай с российской крылатой ракетой, которая в середине декабря залетела в западную часть Польши, сказал в четверг, что военные не известили о ней, как положено, правительство и не организовали должным образом поиск упавшей ракеты.

По данным польской прессы, крылатая ракета Х-55, выпущенная 16 декабря с российского самолета из воздушного пространства Беларуси, пролетела несколько сотен километров над Польшей и упала в западной половине страны, в лесу недалеко от города Быдгощ. Ее только в конце апреля случайно нашел местный житель.

Мариуш Блащак рассказал, что проверка, назначенная им после этой находки, показала, что польские военные получили информацию о ракете от украинских коллег, но не сделали того, что должны были бы.

“Установлено, что 16 декабря центр воздушных операций в подчинении оперативного командующего получил от украинской стороны информацию о приближающемся к польскому воздушному пространству объекте, который мог быть ракетой”, - цитирует Блащака агентство Reuters.

“Согласно выводам проверки, оперативный командующий не исполнил свои обязанности и не проинформировал меня и другие службы, как предусмотрено процедурами на случай появления объекта в польском воздушном пространстве”, - продолжил Блащак, заверив, что он впервые услышал о ракете только в апреле, после того, как были найдены ее обломки.

По словам министра, поиск упавшей ракеты тоже не был организован как следовало бы: в район падения отправили всего лишь полицейский патруль, только через три дня, 19 декабря, отправили на поиски вертолет и в тот же день свернули эту скромную поисковую операцию.