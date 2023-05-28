Тайип Реджеп Эрдоган (слева( и Кемаль Кылычдароглу
Онлайн

Выборы в Турции: второй тур. Эрдоган против Кылычдароглу

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Хроника

Корр. Ольга Просвирова и Алексей Калмыков

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  1. Подключайтесь в 17:00 по Лондону (20:00 МСК)

    Всем привет! В этом онлайне мы следим за итогами второго тура президентских выборов в Турции.

    Мы начнем обсуждать, как проходили выборы, какой была реакция и комментарии, что это может означать для самой страны, региона и мира, ближе к окончанию процесса голосования.

    Включите эту ссылку в закладки и подключайтесь около 17:00 по Лондону.

    А пока напомним, что мы обсуждали, каким может быть итог второго этапа выборов в Турции и как это повлияет на отношения с Россией, недавно на нашем канале в YouTube. Посмотрите!

    View more on youtube
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