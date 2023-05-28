Выборы в Турции: второй тур. Эрдоган против Кылычдароглу

Всем привет! В этом онлайне мы следим за итогами второго тура президентских выборов в Турции.

Мы начнем обсуждать, как проходили выборы, какой была реакция и комментарии, что это может означать для самой страны, региона и мира, ближе к окончанию процесса голосования.

Включите эту ссылку в закладки и подключайтесь около 17:00 по Лондону.

А пока напомним, что мы обсуждали, каким может быть итог второго этапа выборов в Турции и как это повлияет на отношения с Россией, недавно на нашем канале в YouTube. Посмотрите!