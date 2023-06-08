Война в Украине: в Херсонской области затопило 600 кв. км; сообщения о наступлении ВСУ под Запорожьем

Би-би-си поговорила с пилотом ВКС Дмитрием Мишовым после того, как тот нелегально перешел границу одной из стран Балтии.
"Люди тонут. Счет идет на часы". Волонтер рассказала, как проходит эвакуация жителей оккупированных Алешек
По словам
волонтера Анны (имя изменено по ее просьбе в целях безопасности), координирующей
один из чатов по эвакуации жителей Алешек, волонтеры получили просьбы о помощи
по полутора тысячам адресов.
Анна говорит, что всего эвакуации в Алешках – городе,
ушедшем под воду после прорыва плотины Каховской ГЭС, – ждут около 5 тыс. человек.
"На карте
1500 точек, в каждой точке в среднем 3-5 человек - есть [заявки], где один
человек, есть группы по 10-15 человек. То есть цифра тех, кто находится в зоне
подтопления, – минимум 5 тыс. человек", – рассказала волонтер Би-би-си.
По ее словам,
большинство заявок – от стариков и семей с детьми, многие с животными. 500
человек сейчас "находятся уже в воде" и нуждаются в срочной
эвакуации, говорит Анна.
За вчерашний день
волонтерам удалось спасти более 200 человек.
Некоторые улицы полностью
ушли под воду. "И если вчера там были живые люди, то сегодня там никто не
выжил, то есть счет идет на часы – люди тонут, погибают от переохлаждения и
обезвоживания", – говорит волонтер.
Эвакуацию людей
усложняет отсутствие связи и нехватка гуманитарной помощи, а также обстрелы и
"отсутствие внятной реакции МЧС [оккупационных властей]". Анна также
утверждает, что российские военные не пропускают в зону бедствия волонтеров,
прибывающих со стороны Крыма.
"Сейчас на
месте волонтерят в основном местные жители. Их частично обеспечили лодками:
теми, которые купили на сборы от неравнодушных и раздобыли бесплатно. И
несколько нашли на месте", – говорит Анна в разговоре с Би-би-си.
Оккупационные
власти Херсонской области утверждают, что направили в Алешки оперативные группы МЧС для эвакуации жителей. Но жители города, с
которыми говорят независимые СМИ, в том числе Би-би-си, жалуются на отсутствие
какой-либо помощи от чиновников и отмечают работу волонтерских групп.
В Николаевской области из-за наводнения эвакуированы 467 человек, один человек погиб
В Николаевской области Украины из-за наводнения, вызванного катастрофой на плотине Каховской ГЭС, эвакуированы 467 человек, один человек погиб. Об этом сообщает глава областной администрации Виталий Ким.
"На сейчас у нас подтоплены 274 домохозяйства, эвакуированы 467 человек. К сожалению, есть одна жертва", - написал Ким.
В следующем посте в телеграме Виталий Ким сообщил, что подъем уровня воды в Николаевской области прекратился везде, кроме района города Снигуровка.
Река Днепр, на которой стояла Каховская ГЭС, не протекает через Николаевскую область, но из-за наводнения на нижнем Днепре разлилась впадающая в него река Ингулец - а она течет по Николаевской и Херсонской областям.
Кроме того, подъем уровня воды в Днепровском лимане, куда впадают Днепр и Южный Буг, "подпирает" течение Южного Буга, и это вызвало относительно небольшое затопление прибрежной полосы в Николаеве, который стоит на Южном Буге.
После атак дронов МЧС покупает пожарную технику для Москвы и Подмосковья. КАМАЗ получил гособоронзаказ на 9,4 млрд рублей
Российское
МЧС в апреле и мае этого года заказало автозаводу
КАМАЗ пожарные машины на 9,4 млрд рублей. Уже в конце мая, после атаки дронов
на Кремль и последующего нападения на Москву, ведомство расширило закупки: базу
МЧС под Москвой решили срочно усилить дополнительной техникой на 200 млн
рублей.
Изначально
управлениям МЧС по Москве и Московской области предназначалось всего по одной
из ста закупленных в апреле пожарных машин с 30-метровыми лестницами. Москва
получила бы новую машину в этом году, а область - только в следующем. Но после
того, как в Москве и Подмосковье стали падать дроны, с КАМАЗом 26 мая срочно
заключили дополнительное соглашение на
поставку еще семи автолестниц. Их получателем указан склад МЧС в подмосковном
Ногинске в 51 км от российской столицы.
То
есть, власти, судя по всему, готовятся к новым угрозам и оперативным выездам
дополнительных пожарных команд в любую точку Москвы или соседних населенных
пунктов.
Каждая
автолестница в среднем стоит около 30 млн рублей - КАМАЗ должен их оснастить
бортовым навигационным и спасательным оборудованием, снаряжением и спецодеждой
- в том числе видеорегистратором, модулем ГЛОНАСС, громкоговорителями,
мобильные радиостанциями, аккумулятором, генератором пены, огнетушителями,
респираторами и теплоотражающими костюмами.
Это
самый крупный из 9 контрактов
на 9,4 млрд рублей, которые КАМАЗ получил без конкурса. 22 декабря
правительство в постановлении “О гособоронзаказе на 2023 год и плановый период
2024 и 2025 годов” определило ПАО КАМАЗ “единственным исполнителем” (само
постановление официально не опубликовано).
В
феврале 2022 года президент России Владимир Путин поручил
МЧС “проработать” схему долгосрочных контрактов на пожарную технику с
двумя попавшими под санкции российскими автозаводами - "КАМАЗом" и
"Уралом".
Но
контрактов с “Уралом” на сайте закупок нет. Бенефициаром сложившейся ситуации
пока выглядит только КАМАЗ. Его гендиректор и совладелец Сергей Когогин в 2018
году был сопредседателем избирательного штаба Путина на президентских выборах.
В том же году Путин открывал за
рулем КАМАЗа Крымский мост. 9 мая во время парада по Красной площади проехала
колесная техника, которую диктор назвал, "защищенным транспортным
средством на базе автомобиля КамАЗ". Эту бронемашину под названием "Ахмат",
как утверждал глава Чечни Рамзан Кадыров, создали по его личной просьбе.
Всего
КАМАЗ должен за два года собрать около 400 пожарных машин разных видов. Для
оккупированных территорий Украины закуплено больше всего машин - 15 автолестниц
и 30 автоцистерн тяжелого класса. А, например, в приграничную обстреливаемую
Белгородскую область отправят 4 автолестницы и ни одной тяжелой автоцистерны.
Проблема
только в том, что на оккупированных территориях нет региональных
представительств российского МЧС. Поэтому машины для так называемых ДНР и ЛНР
получат и передадут спасатели Ростовской области, а для оккупированной части
Запорожской и Херсонской областей - управление МЧС аннексированного Крыма.
Сергей Кириенко посетил беженцев из зоны затопления
Первый заместитель главы администрации президента России Сергей Кириенко посетил один из так называемых “пунктов временного размещения (ПВР)”, куда поселили эвакуированных от наводнения в результате катастрофы на плотине Каховской ГЭС.
Как передает российское государственное агентство ТАСС, об этом сообщил в телеграме один из депутатов Госдумы. О приезде Кириенко написал и глава оккупационного правительства подконтрольной России части Херсонской области Андрей Алексеенко.
Иных официальных сообщений о поездке Кириенко на оккупированные территории пока нет.
Российские оккупационные власти говорят, что с подконтрольного им левого берега Днепра в Херсонской области эвакуированы 4,3 тыс. человек.
Президент России Владимир Путин на оккупированные территории не приехал, а, как сообщает его пресс-служба, проявил интерес дистанционно, поговорив по телефону с назначенным Россией главой оккупационной администрации части Херсонской области Владимиром Сальдо.
Продолжаем онлайн о войне в Украине
По техническим
причинам мы продолжаем онлайн-трансляцию о вторжении России в Украину по этому
адресу.
Хроника
time_stated_uk
Первое интервью действующего военного пилота, бежавшего из России из-за войны
Би-би-си поговорила с пилотом ВКС Дмитрием Мишовым после того, как тот нелегально перешел границу одной из стран Балтии.
"Люди тонут. Счет идет на часы". Волонтер рассказала, как проходит эвакуация жителей оккупированных Алешек
По словам волонтера Анны (имя изменено по ее просьбе в целях безопасности), координирующей один из чатов по эвакуации жителей Алешек, волонтеры получили просьбы о помощи по полутора тысячам адресов.
Анна говорит, что всего эвакуации в Алешках – городе, ушедшем под воду после прорыва плотины Каховской ГЭС, – ждут около 5 тыс. человек.
"На карте 1500 точек, в каждой точке в среднем 3-5 человек - есть [заявки], где один человек, есть группы по 10-15 человек. То есть цифра тех, кто находится в зоне подтопления, – минимум 5 тыс. человек", – рассказала волонтер Би-би-си.
По ее словам, большинство заявок – от стариков и семей с детьми, многие с животными. 500 человек сейчас "находятся уже в воде" и нуждаются в срочной эвакуации, говорит Анна.
За вчерашний день волонтерам удалось спасти более 200 человек.
Некоторые улицы полностью ушли под воду. "И если вчера там были живые люди, то сегодня там никто не выжил, то есть счет идет на часы – люди тонут, погибают от переохлаждения и обезвоживания", – говорит волонтер.
Эвакуацию людей усложняет отсутствие связи и нехватка гуманитарной помощи, а также обстрелы и "отсутствие внятной реакции МЧС [оккупационных властей]". Анна также утверждает, что российские военные не пропускают в зону бедствия волонтеров, прибывающих со стороны Крыма.
"Сейчас на месте волонтерят в основном местные жители. Их частично обеспечили лодками: теми, которые купили на сборы от неравнодушных и раздобыли бесплатно. И несколько нашли на месте", – говорит Анна в разговоре с Би-би-си.
Оккупационные власти Херсонской области утверждают, что направили в Алешки оперативные группы МЧС для эвакуации жителей. Но жители города, с которыми говорят независимые СМИ, в том числе Би-би-си, жалуются на отсутствие какой-либо помощи от чиновников и отмечают работу волонтерских групп.
В Николаевской области из-за наводнения эвакуированы 467 человек, один человек погиб
В Николаевской области Украины из-за наводнения, вызванного катастрофой на плотине Каховской ГЭС, эвакуированы 467 человек, один человек погиб. Об этом сообщает глава областной администрации Виталий Ким.
"На сейчас у нас подтоплены 274 домохозяйства, эвакуированы 467 человек. К сожалению, есть одна жертва", - написал Ким.
В следующем посте в телеграме Виталий Ким сообщил, что подъем уровня воды в Николаевской области прекратился везде, кроме района города Снигуровка.
Река Днепр, на которой стояла Каховская ГЭС, не протекает через Николаевскую область, но из-за наводнения на нижнем Днепре разлилась впадающая в него река Ингулец - а она течет по Николаевской и Херсонской областям.
Кроме того, подъем уровня воды в Днепровском лимане, куда впадают Днепр и Южный Буг, "подпирает" течение Южного Буга, и это вызвало относительно небольшое затопление прибрежной полосы в Николаеве, который стоит на Южном Буге.
После атак дронов МЧС покупает пожарную технику для Москвы и Подмосковья. КАМАЗ получил гособоронзаказ на 9,4 млрд рублей
Российское МЧС в апреле и мае этого года заказало автозаводу КАМАЗ пожарные машины на 9,4 млрд рублей. Уже в конце мая, после атаки дронов на Кремль и последующего нападения на Москву, ведомство расширило закупки: базу МЧС под Москвой решили срочно усилить дополнительной техникой на 200 млн рублей.
Изначально управлениям МЧС по Москве и Московской области предназначалось всего по одной из ста закупленных в апреле пожарных машин с 30-метровыми лестницами. Москва получила бы новую машину в этом году, а область - только в следующем. Но после того, как в Москве и Подмосковье стали падать дроны, с КАМАЗом 26 мая срочно заключили дополнительное соглашение на поставку еще семи автолестниц. Их получателем указан склад МЧС в подмосковном Ногинске в 51 км от российской столицы.
То есть, власти, судя по всему, готовятся к новым угрозам и оперативным выездам дополнительных пожарных команд в любую точку Москвы или соседних населенных пунктов.
Каждая автолестница в среднем стоит около 30 млн рублей - КАМАЗ должен их оснастить бортовым навигационным и спасательным оборудованием, снаряжением и спецодеждой - в том числе видеорегистратором, модулем ГЛОНАСС, громкоговорителями, мобильные радиостанциями, аккумулятором, генератором пены, огнетушителями, респираторами и теплоотражающими костюмами.
Это самый крупный из 9 контрактов на 9,4 млрд рублей, которые КАМАЗ получил без конкурса. 22 декабря правительство в постановлении “О гособоронзаказе на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов” определило ПАО КАМАЗ “единственным исполнителем” (само постановление официально не опубликовано).
В феврале 2022 года президент России Владимир Путин поручил МЧС “проработать” схему долгосрочных контрактов на пожарную технику с двумя попавшими под санкции российскими автозаводами - "КАМАЗом" и "Уралом".
Но контрактов с “Уралом” на сайте закупок нет. Бенефициаром сложившейся ситуации пока выглядит только КАМАЗ. Его гендиректор и совладелец Сергей Когогин в 2018 году был сопредседателем избирательного штаба Путина на президентских выборах. В том же году Путин открывал за рулем КАМАЗа Крымский мост. 9 мая во время парада по Красной площади проехала колесная техника, которую диктор назвал, "защищенным транспортным средством на базе автомобиля КамАЗ". Эту бронемашину под названием "Ахмат", как утверждал глава Чечни Рамзан Кадыров, создали по его личной просьбе.
Всего КАМАЗ должен за два года собрать около 400 пожарных машин разных видов. Для оккупированных территорий Украины закуплено больше всего машин - 15 автолестниц и 30 автоцистерн тяжелого класса. А, например, в приграничную обстреливаемую Белгородскую область отправят 4 автолестницы и ни одной тяжелой автоцистерны.
Проблема только в том, что на оккупированных территориях нет региональных представительств российского МЧС. Поэтому машины для так называемых ДНР и ЛНР получат и передадут спасатели Ростовской области, а для оккупированной части Запорожской и Херсонской областей - управление МЧС аннексированного Крыма.
Сергей Кириенко посетил беженцев из зоны затопления
Первый заместитель главы администрации президента России Сергей Кириенко посетил один из так называемых “пунктов временного размещения (ПВР)”, куда поселили эвакуированных от наводнения в результате катастрофы на плотине Каховской ГЭС.
Как передает российское государственное агентство ТАСС, об этом сообщил в телеграме один из депутатов Госдумы. О приезде Кириенко написал и глава оккупационного правительства подконтрольной России части Херсонской области Андрей Алексеенко.
Иных официальных сообщений о поездке Кириенко на оккупированные территории пока нет.
Российские оккупационные власти говорят, что с подконтрольного им левого берега Днепра в Херсонской области эвакуированы 4,3 тыс. человек.
Президент России Владимир Путин на оккупированные территории не приехал, а, как сообщает его пресс-служба, проявил интерес дистанционно, поговорив по телефону с назначенным Россией главой оккупационной администрации части Херсонской области Владимиром Сальдо.
Продолжаем онлайн о войне в Украине
По техническим причинам мы продолжаем онлайн-трансляцию о вторжении России в Украину по этому адресу.
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