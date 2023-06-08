Война в Украине: в Херсонской области затопило 600 кв. км; сообщения о наступлении ВСУ под Запорожьем

По словам волонтера Анны (имя изменено по ее просьбе в целях безопасности), координирующей один из чатов по эвакуации жителей Алешек, волонтеры получили просьбы о помощи по полутора тысячам адресов.

Анна говорит, что всего эвакуации в Алешках – городе, ушедшем под воду после прорыва плотины Каховской ГЭС, – ждут около 5 тыс. человек.

"На карте 1500 точек, в каждой точке в среднем 3-5 человек - есть [заявки], где один человек, есть группы по 10-15 человек. То есть цифра тех, кто находится в зоне подтопления, – минимум 5 тыс. человек", – рассказала волонтер Би-би-си.

По ее словам, большинство заявок – от стариков и семей с детьми, многие с животными. 500 человек сейчас "находятся уже в воде" и нуждаются в срочной эвакуации, говорит Анна.

За вчерашний день волонтерам удалось спасти более 200 человек.

Некоторые улицы полностью ушли под воду. "И если вчера там были живые люди, то сегодня там никто не выжил, то есть счет идет на часы – люди тонут, погибают от переохлаждения и обезвоживания", – говорит волонтер.

Эвакуацию людей усложняет отсутствие связи и нехватка гуманитарной помощи, а также обстрелы и "отсутствие внятной реакции МЧС [оккупационных властей]". Анна также утверждает, что российские военные не пропускают в зону бедствия волонтеров, прибывающих со стороны Крыма.

"Сейчас на месте волонтерят в основном местные жители. Их частично обеспечили лодками: теми, которые купили на сборы от неравнодушных и раздобыли бесплатно. И несколько нашли на месте", – говорит Анна в разговоре с Би-би-си.

Оккупационные власти Херсонской области утверждают , что направили в Алешки оперативные группы МЧС для эвакуации жителей. Но жители города, с которыми говорят независимые СМИ, в том числе Би-би-си, жалуются на отсутствие какой-либо помощи от чиновников и отмечают работу волонтерских групп.