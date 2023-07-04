Мы продолжаем онлайн трансляцию о вторжении России в Украину на этой странице.

Предыдущую трансляцию можно посмотреть здесь.

Мы ведем онлайн с самого начала войны — их можно посмотреть в закладке «Истории по теме» справа.

Спасибо, что вы с нами!