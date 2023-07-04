Пострадавшие в результате российского удара в Харьковской области
Онлайн

Война в Украине: российский удар по Харьковской области — число пострадавших растет

Got a TV Licence?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

Find out more
I don’t have a TV Licence.

Хроника

time_stated_uk

  1. Онлайн-трансляция продолжается здесь

    Мы продолжаем онлайн трансляцию о вторжении России в Украину на этой странице.

    Предыдущую трансляцию можно посмотреть здесь.

    Мы ведем онлайн с самого начала войны — их можно посмотреть в закладке «Истории по теме» справа.

    Спасибо, что вы с нами!

Вернуться в начало