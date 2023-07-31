Война в Украине: удары по мирным жителям в Кривом Роге и Херсоне; Зеленский может посетить сессию Генассамблеи ООН

Зеленский: ракеты по Кривому Рогу были выпущены из Крыма
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Ракеты,
разрушившие часть жилого дома и попавшие в административные здания в Кривом
Роге, были выпущены с территории аннексированного Крыма, сообщил в вечернем
обращении президент Украины Владимир Зеленский.
«Это были две
ракеты "Искандер". Баллистические ракеты против жилого дома. […] По
данным военных, эти две ракеты по Кривому Рогу были выпущены с территории
временно оккупированного Крыма из района города Джанкой. И это снова и снова
доказывает, что для безопасности наших городов, для защиты нормальной жизни
украинцев, украинок, наших детей нужно, чтобы у наших военных было достаточно
дальнобойного оружия, достаточно средств поражения террористов», – сказал он.
По словам
Зеленского, спасательная операция была сложной, поскольку в процессе работы
специалистов обрушивались конструкции дома, а на уровне четвертого этажа возник
пожар. Всего в операции участвовало более 350 человек, в том числе работники ГСЧС,
полиции и коммунальных служб, а также волонтеры.
«Известно о шести
погибших, среди них - ребенок, девочка, ее звали Дарья. Ей было всего десять
лет… Вместе с ней погибла ее мама, ее звали Наталья... Обычная семья в обычном
городе, чья жизнь была уничтожена российскими убийцами. Мои соболезнования
всем, кто потерял родных и близких», – добавил украинский президент.
Кривой Рог –
родной город Владимира Зеленского.
Британия ввела новые санкции против причастных к приговору Кара-Мурзе
Британия ввела
санкции в отношении ключевых фигур, причастных к приговору политику и
публицисту Владимиру Кара-Мурзе, после того как российский суд отклонил его
апелляцию на приговор по делу о госизмене.
В апреле Мосгорсуд
приговорил Кара-Мурзу (является гражданином России и подданным Британии, до приговора был
признан российскими властями «иноагентом»), к 25 годам колонии строгого режима,
признав виновным в распространении «фейков» об армии, сотрудничестве с
нежелательной организацией и госизмене. В понедельник апелляционный суд признал
приговор законным.
Лондон ввел санкции
в отношении шести лиц – трех судей, двух прокуроров и одного эксперта – за их
роль в «политически мотивированном преследовании Кара-Мурзы».
«Отклонение апелляции
Владимира Кара-Мурзы после вынесения ему приговора по фальшивым обвинениям
подчеркивает безнравственность российского режима, – заявил министр иностранных
дел Британии Джеймс Клеверли. – Сегодня мы наложили санкции на шесть человек,
связанных с его делом, давая понять, что Великобритания не потерпит подобного
обращения с одним из своих граждан.
Клеверли также
призвал к немедленному освобождению Кара-Мурзы.
Британия ранее уже ввела санкции в отношении пяти
человек, связанных с делом политика – судьи, двух следователей и двух
сотрудников ФСБ России.
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Мы продолжаем
онлайн трансляцию о вторжении России в Украину на этой странице.
Хроника
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Зеленский: ракеты по Кривому Рогу были выпущены из Крыма
Ракеты, разрушившие часть жилого дома и попавшие в административные здания в Кривом Роге, были выпущены с территории аннексированного Крыма, сообщил в вечернем обращении президент Украины Владимир Зеленский.
«Это были две ракеты "Искандер". Баллистические ракеты против жилого дома. […] По данным военных, эти две ракеты по Кривому Рогу были выпущены с территории временно оккупированного Крыма из района города Джанкой. И это снова и снова доказывает, что для безопасности наших городов, для защиты нормальной жизни украинцев, украинок, наших детей нужно, чтобы у наших военных было достаточно дальнобойного оружия, достаточно средств поражения террористов», – сказал он.
По словам Зеленского, спасательная операция была сложной, поскольку в процессе работы специалистов обрушивались конструкции дома, а на уровне четвертого этажа возник пожар. Всего в операции участвовало более 350 человек, в том числе работники ГСЧС, полиции и коммунальных служб, а также волонтеры.
«Известно о шести погибших, среди них - ребенок, девочка, ее звали Дарья. Ей было всего десять лет… Вместе с ней погибла ее мама, ее звали Наталья... Обычная семья в обычном городе, чья жизнь была уничтожена российскими убийцами. Мои соболезнования всем, кто потерял родных и близких», – добавил украинский президент.
Кривой Рог – родной город Владимира Зеленского.
Британия ввела новые санкции против причастных к приговору Кара-Мурзе
Британия ввела санкции в отношении ключевых фигур, причастных к приговору политику и публицисту Владимиру Кара-Мурзе, после того как российский суд отклонил его апелляцию на приговор по делу о госизмене.
В апреле Мосгорсуд приговорил Кара-Мурзу (является гражданином России и подданным Британии, до приговора был признан российскими властями «иноагентом»), к 25 годам колонии строгого режима, признав виновным в распространении «фейков» об армии, сотрудничестве с нежелательной организацией и госизмене. В понедельник апелляционный суд признал приговор законным.
Лондон ввел санкции в отношении шести лиц – трех судей, двух прокуроров и одного эксперта – за их роль в «политически мотивированном преследовании Кара-Мурзы».
«Отклонение апелляции Владимира Кара-Мурзы после вынесения ему приговора по фальшивым обвинениям подчеркивает безнравственность российского режима, – заявил министр иностранных дел Британии Джеймс Клеверли. – Сегодня мы наложили санкции на шесть человек, связанных с его делом, давая понять, что Великобритания не потерпит подобного обращения с одним из своих граждан.
Клеверли также призвал к немедленному освобождению Кара-Мурзы.
Британия ранее уже ввела санкции в отношении пяти человек, связанных с делом политика – судьи, двух следователей и двух сотрудников ФСБ России.
Онлайн-трансляция продолжается здесь
Мы продолжаем онлайн трансляцию о вторжении России в Украину на этой странице.
Предыдущую трансляцию можно посмотреть здесь.
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