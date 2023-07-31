Многоэтажка в Кривом Роге
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Война в Украине: удары по мирным жителям в Кривом Роге и Херсоне; Зеленский может посетить сессию Генассамблеи ООН

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Хроника

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  1. Зеленский: ракеты по Кривому Рогу были выпущены из Крыма

    Владимир Зеленский
    Copyright: President of Ukraine

    Ракеты, разрушившие часть жилого дома и попавшие в административные здания в Кривом Роге, были выпущены с территории аннексированного Крыма, сообщил в вечернем обращении президент Украины Владимир Зеленский.

    «Это были две ракеты "Искандер". Баллистические ракеты против жилого дома. […] По данным военных, эти две ракеты по Кривому Рогу были выпущены с территории временно оккупированного Крыма из района города Джанкой. И это снова и снова доказывает, что для безопасности наших городов, для защиты нормальной жизни украинцев, украинок, наших детей нужно, чтобы у наших военных было достаточно дальнобойного оружия, достаточно средств поражения террористов», – сказал он.

    По словам Зеленского, спасательная операция была сложной, поскольку в процессе работы специалистов обрушивались конструкции дома, а на уровне четвертого этажа возник пожар. Всего в операции участвовало более 350 человек, в том числе работники ГСЧС, полиции и коммунальных служб, а также волонтеры.

    «Известно о шести погибших, среди них - ребенок, девочка, ее звали Дарья. Ей было всего десять лет… Вместе с ней погибла ее мама, ее звали Наталья... Обычная семья в обычном городе, чья жизнь была уничтожена российскими убийцами. Мои соболезнования всем, кто потерял родных и близких», – добавил украинский президент.

    Кривой Рог – родной город Владимира Зеленского.

  2. Британия ввела новые санкции против причастных к приговору Кара-Мурзе

    Британия ввела санкции в отношении ключевых фигур, причастных к приговору политику и публицисту Владимиру Кара-Мурзе, после того как российский суд отклонил его апелляцию на приговор по делу о госизмене.

    В апреле Мосгорсуд приговорил Кара-Мурзу (является гражданином России и подданным Британии, до приговора был признан российскими властями «иноагентом»), к 25 годам колонии строгого режима, признав виновным в распространении «фейков» об армии, сотрудничестве с нежелательной организацией и госизмене. В понедельник апелляционный суд признал приговор законным.

    Лондон ввел санкции в отношении шести лиц – трех судей, двух прокуроров и одного эксперта – за их роль в «политически мотивированном преследовании Кара-Мурзы».

    «Отклонение апелляции Владимира Кара-Мурзы после вынесения ему приговора по фальшивым обвинениям подчеркивает безнравственность российского режима, – заявил министр иностранных дел Британии Джеймс Клеверли. – Сегодня мы наложили санкции на шесть человек, связанных с его делом, давая понять, что Великобритания не потерпит подобного обращения с одним из своих граждан.

    Клеверли также призвал к немедленному освобождению Кара-Мурзы.

    Британия ранее уже ввела санкции в отношении пяти человек, связанных с делом политика – судьи, двух следователей и двух сотрудников ФСБ России.

  3. Онлайн-трансляция продолжается здесь

    Мы продолжаем онлайн трансляцию о вторжении России в Украину на этой странице.

    Предыдущую трансляцию можно посмотреть здесь.

    Все онлайн-трансляции в хронологическом порядке доступны по этой ссылке.

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