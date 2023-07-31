Война в Украине: удары по мирным жителям в Кривом Роге и Херсоне; Зеленский может посетить сессию Генассамблеи ООН

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Ракеты, разрушившие часть жилого дома и попавшие в административные здания в Кривом Роге, были выпущены с территории аннексированного Крыма, сообщил в вечернем обращении президент Украины Владимир Зеленский.

«Это были две ракеты "Искандер". Баллистические ракеты против жилого дома. […] По данным военных, эти две ракеты по Кривому Рогу были выпущены с территории временно оккупированного Крыма из района города Джанкой. И это снова и снова доказывает, что для безопасности наших городов, для защиты нормальной жизни украинцев, украинок, наших детей нужно, чтобы у наших военных было достаточно дальнобойного оружия, достаточно средств поражения террористов», – сказал он.

По словам Зеленского, спасательная операция была сложной, поскольку в процессе работы специалистов обрушивались конструкции дома, а на уровне четвертого этажа возник пожар. Всего в операции участвовало более 350 человек, в том числе работники ГСЧС, полиции и коммунальных служб, а также волонтеры.

«Известно о шести погибших, среди них - ребенок, девочка, ее звали Дарья. Ей было всего десять лет… Вместе с ней погибла ее мама, ее звали Наталья... Обычная семья в обычном городе, чья жизнь была уничтожена российскими убийцами. Мои соболезнования всем, кто потерял родных и близких», – добавил украинский президент.

Кривой Рог – родной город Владимира Зеленского.