Война в Украине: Зеленский намерен участвовать в выборах, если они пройдут во время войны

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В Украине погиб британский доброволец, который воевал на стороне украинских войск более года. Его смерть подтвердило Министерство иностранных дел Британии.

Первым о гибели 22-летнего Сэмюэля Ньюи из Бирмингема сообщил его брат Дэниел.

«Мой младший брат Сэм погиб вчера в бою на востоке Украины. Я не могу выразить словами, насколько я разбит, – написал он в соцсетях. – Сэм, ты отдал свою жизнь за людей, которых никогда не знал, и действовал с мужеством, моралью и честью».

В 2020 году Сэмюэлю и его отцу Полу были предъявлены обвинения в терроризме в связи с решением Дэниела вступить в курдское ополчение для борьбы с боевиками группировки «Исламское государство». Впоследствии все обвинения были сняты.

Пол Ньюи написал в фейсбуке, что его сын погиб в среду утром «в бою, сражаясь за Украину».