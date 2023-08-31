украинский град в донецке
Онлайн

Война в Украине: Зеленский намерен участвовать в выборах, если они пройдут во время войны

Got a TV Licence?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

Find out more
I don’t have a TV Licence.

Хроника

time_stated_uk

  1. В Украине погиб 22-летний доброволец из Британии

    Сэм
    Copyright: Family Archive

    В Украине погиб британский доброволец, который воевал на стороне украинских войск более года. Его смерть подтвердило Министерство иностранных дел Британии.

    Первым о гибели 22-летнего Сэмюэля Ньюи из Бирмингема сообщил его брат Дэниел.

    «Мой младший брат Сэм погиб вчера в бою на востоке Украины. Я не могу выразить словами, насколько я разбит, – написал он в соцсетях. – Сэм, ты отдал свою жизнь за людей, которых никогда не знал, и действовал с мужеством, моралью и честью».

    В 2020 году Сэмюэлю и его отцу Полу были предъявлены обвинения в терроризме в связи с решением Дэниела вступить в курдское ополчение для борьбы с боевиками группировки «Исламское государство». Впоследствии все обвинения были сняты.

    Пол Ньюи написал в фейсбуке, что его сын погиб в среду утром «в бою, сражаясь за Украину».

  2. «Я не брошу государство». Зеленский пойдет на второй срок, если выборы пройдут во время войны

    Президент Украины Владимир Зеленский в интервью португальскому общественному телевидению RTP заявил, что будет баллотироваться в президенты, если выборы пройдут в 2024 году во время войны.

    «В 2024 году, если будет продолжаться война, если выборы будут проводиться, я никогда в своей жизни не брошу свое государство. Потому что я являюсь гарантом Конституции, я ее защищаю в любом случае», – сказал он.

    Перед выборами 2019 года Зеленский обещал, что не пойдет на второй срок.

    По Конституции очередные парламентские выборы должны были состояться в Украине осенью 2023 года, а президентские – в марте 2024 года, однако законодательство и Конституция Украины запрещают проводить выборы в условиях военного положения.

    Западные союзники Украины неоднократно намекали, что хотели бы проведения выборов, несмотря на войну.

    23 августа сенатор от Республиканской партии США Линдси Грэм заявил, что выборы в Украине должны состояться. По его мнению, «свободные и честные выборы, даже во время нападения» на Украину, могут продемонстрировать, изменилась ли страна в плане коррупции.

    Зеленский в недавнем интервью говорил, что для проведения выборов необходимо прежде всего внести изменения в законодательство, также потребуется дополнительное финансирование.

    По его словам, очень важно решить проблему безопасности, кроме того, западные страны должны помочь в организации выборов для миллионов беженцев в европейских и других странах.

  3. Онлайн-трансляция продолжается здесь

    Мы продолжаем онлайн трансляцию о вторжении России в Украину на этой странице.

    Предыдущую трансляцию можно посмотреть здесь.

    Все онлайн-трансляции в хронологическом порядке доступны по этой ссылке.

    Спасибо, что остаетесь с нами!

Вернуться в начало