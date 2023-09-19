Телеграм-каналы публикуют видеозаписи взрывов, которые слышны в Степанакерте, столице непризнанной республики.
Армянское агентство "Фактор" сообщает, что азербайджанские вооруженные силы нанесли удар по комплексу радиоэлектронной борьбы армянской армии возле Степанакерта. Также, согласно сообщениям агентства, Азербайджан применяет беспилотники и тяжелую артиллерию.
"Из окна дома в Степанакерте я вижу дым на холме напротив. Артиллерия непрерывно стреляет уже около сорока минут", — приводит "Фактор" слова местного журналиста Марата Ваняна.
Также сообщается, что в городе объявлена воздушная тревога.
Война закончилась три года назад. Почему снова стреляют?
Война закончилась три года назад, но мирный договор так и не был подписан.
Азербайджан победил в продолжавшейся 44 дня войне и вернул себе часть территории Карабаха и прилегающие к нему регионы, а в Нагорный Карабах, по договоренности глав Азербайджана, Армении и России, вошли российские миротворцы. Они контролируют территорию Карабаха, где живут армяне, и обеспечивают их безопасность.
Армения согласилась почти на все требования Баку, но взамен требовала гарантий безопасности для армян Карабаха и полноценных переговоров со Степанакертом.
Чтобы ликвидировать последствия боевых действий, открыть коммуникации и наладить свободное передвижение транспорта, необходим диалог между сторонами. А он практически не движется.
Сообщения о вооруженных инцидентах и случаях нарушения прекращения огня (в том числе на границе Азербайджана с Арменией) приходили каждые несколько дней.
Что этому предшествовало?
Блокада Карабаха
Вот уже несколько месяцев в Карабахе — гуманитарный кризис. С декабря прошлого года дорога, ведущая в Армению через Лачинский коридор была заблокирована азербайджанцами.
В апреле Азербайджан установил на дороге пограничный и таможенный контрольно-пропускной пункт, фактически перекрыв свободное передвижение людей и грузов из Карабаха в Армению.
В последнее время жители непризнанной республики говорили, что им не хватает продуктов и медикаментов.
Подробнее об этом можно почитать в наших репортажах:
Азербайджан объявил о начале так называемых «антитеррористических мероприятий» на территории Нагорного Карабаха.
Quote Message: В целях обеспечения положений трехстороннего заявления, пресечения широкомасштабных провокаций в Карабахском экономическом районе, разоружения и вывода формирований вооруженных сил Армении с наших территорий, нейтрализации их военной инфраструктуры, обеспечения безопасности мирного населения, вернувшегося на освобожденные от оккупации территории, гражданских служащих, задействованных в строительно-восстановительных работах и наших военнослужащих, а также восстановления конституционного строя Азербайджана, в регионе начаты антитеррористические мероприятия локального характера. from Министерство обороны Азербайджана
В целях обеспечения положений трехстороннего заявления, пресечения широкомасштабных провокаций в Карабахском экономическом районе, разоружения и вывода формирований вооруженных сил Армении с наших территорий, нейтрализации их военной инфраструктуры, обеспечения безопасности мирного населения, вернувшегося на освобожденные от оккупации территории, гражданских служащих, задействованных в строительно-восстановительных работах и наших военнослужащих, а также восстановления конституционного строя Азербайджана, в регионе начаты антитеррористические мероприятия локального характера.
Эти формулировки в последнее время фигурируют во всех военных конфликтах, тем не менее Азербайджан уверяет, что гражданские объекты не являются целями, а обстрелы ведутся по позициям вооруженных сил Армении.
Хроника
time_stated_uk
Что происходит в Степанакерте?
Телеграм-каналы публикуют видеозаписи взрывов, которые слышны в Степанакерте, столице непризнанной республики.
Армянское агентство "Фактор" сообщает, что азербайджанские вооруженные силы нанесли удар по комплексу радиоэлектронной борьбы армянской армии возле Степанакерта. Также, согласно сообщениям агентства, Азербайджан применяет беспилотники и тяжелую артиллерию.
"Из окна дома в Степанакерте я вижу дым на холме напротив. Артиллерия непрерывно стреляет уже около сорока минут", — приводит "Фактор" слова местного журналиста Марата Ваняна.
Также сообщается, что в городе объявлена воздушная тревога.
Война закончилась три года назад. Почему снова стреляют?
Война закончилась три года назад, но мирный договор так и не был подписан.
Азербайджан победил в продолжавшейся 44 дня войне и вернул себе часть территории Карабаха и прилегающие к нему регионы, а в Нагорный Карабах, по договоренности глав Азербайджана, Армении и России, вошли российские миротворцы. Они контролируют территорию Карабаха, где живут армяне, и обеспечивают их безопасность.
Армения согласилась почти на все требования Баку, но взамен требовала гарантий безопасности для армян Карабаха и полноценных переговоров со Степанакертом.
Чтобы ликвидировать последствия боевых действий, открыть коммуникации и наладить свободное передвижение транспорта, необходим диалог между сторонами. А он практически не движется.
Сообщения о вооруженных инцидентах и случаях нарушения прекращения огня (в том числе на границе Азербайджана с Арменией) приходили каждые несколько дней.
Что этому предшествовало?
Блокада Карабаха
Вот уже несколько месяцев в Карабахе — гуманитарный кризис. С декабря прошлого года дорога, ведущая в Армению через Лачинский коридор была заблокирована азербайджанцами.
В апреле Азербайджан установил на дороге пограничный и таможенный контрольно-пропускной пункт, фактически перекрыв свободное передвижение людей и грузов из Карабаха в Армению.
В последнее время жители непризнанной республики говорили, что им не хватает продуктов и медикаментов.
Подробнее об этом можно почитать в наших репортажах:
Что случилось?
Азербайджан объявил о начале так называемых «антитеррористических мероприятий» на территории Нагорного Карабаха.
Эти формулировки в последнее время фигурируют во всех военных конфликтах, тем не менее Азербайджан уверяет, что гражданские объекты не являются целями, а обстрелы ведутся по позициям вооруженных сил Армении.