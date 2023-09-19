Война закончилась три года назад, но мирный договор так и не был подписан.

Азербайджан победил в продолжавшейся 44 дня войне и вернул себе часть территории Карабаха и прилегающие к нему регионы, а в Нагорный Карабах, по договоренности глав Азербайджана, Армении и России, вошли российские миротворцы. Они контролируют территорию Карабаха, где живут армяне, и обеспечивают их безопасность.

Армения согласилась почти на все требования Баку, но взамен требовала гарантий безопасности для армян Карабаха и полноценных переговоров со Степанакертом.

Чтобы ликвидировать последствия боевых действий, открыть коммуникации и наладить свободное передвижение транспорта, необходим диалог между сторонами. А он практически не движется.

Сообщения о вооруженных инцидентах и случаях нарушения прекращения огня (в том числе на границе Азербайджана с Арменией) приходили каждые несколько дней.