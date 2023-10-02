Война в Украине: Белый дом анонсировал новый пакет помощи; Зеленский призвал усилить санкции против России

Министр
иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что на встрече глав МИД стран ЕС
в Киеве чувствовался консенсус по поводу членства Украины в Евросоюзе. По его мнению,
переговоры о вступлении Украины в ЕС должны начаться до конца года.
Президент Украины
Владимир Зеленский в ходе выступления на встрече министров иностранных дел призвал
европейских лидеров усилить санкционное давление на Россию, в частности, ввести
новый пакет санкций ЕС против Москвы.
Белый дом отверг
заявления Кремля о том, что усталость Запада от помощи Украине будет нарастать,
а среди западных партнеров Киева будут расти противоречия. Там также сообщили,
что в ближайшее время Вашингтон объявит о новом пакете помощи Украине.
Национальное
агентство по предотвращению коррупции Украины исключило венгерский OTP Bank из списка международных спонсоров войны. Будапешт увязывал это решение с
одобрением финансовой помощи Киеву.
Польская оружейная группа (PGZ) сообщила
о передаче Украине первых танков Leopard, отремонтированных на заводе «Бумар-Лабенды» на юге
Польши.
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