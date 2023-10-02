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Война в Украине: Белый дом анонсировал новый пакет помощи; Зеленский призвал усилить санкции против России

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Хроника

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  1. Главное к этому часу

    Заканчивается 586-й день войны

    • Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что на встрече глав МИД стран ЕС в Киеве чувствовался консенсус по поводу членства Украины в Евросоюзе. По его мнению, переговоры о вступлении Украины в ЕС должны начаться до конца года.
    • Президент Украины Владимир Зеленский в ходе выступления на встрече министров иностранных дел призвал европейских лидеров усилить санкционное давление на Россию, в частности, ввести новый пакет санкций ЕС против Москвы.
    • Белый дом отверг заявления Кремля о том, что усталость Запада от помощи Украине будет нарастать, а среди западных партнеров Киева будут расти противоречия. Там также сообщили, что в ближайшее время Вашингтон объявит о новом пакете помощи Украине.
    • Национальное агентство по предотвращению коррупции Украины исключило венгерский OTP Bank из списка международных спонсоров войны. Будапешт увязывал это решение с одобрением финансовой помощи Киеву.
    • Польская оружейная группа (PGZ) сообщила о передаче Украине первых танков Leopard, отремонтированных на заводе «Бумар-Лабенды» на юге Польши.

  2. Онлайн-трансляция продолжается здесь

    Мы продолжаем онлайн трансляцию о вторжении России в Украину на этой странице.

    Предыдущую трансляцию можно посмотреть здесь.

    Все онлайн-трансляции в хронологическом порядке доступны по этой ссылке.

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