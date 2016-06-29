Фото: победители конкурса экологической фотографии
Объявлены победители конкурса экологической фотографии Atkins CIWEM- 2016. Заявленная цель конкурса - создать новый образ мышления в области современных проблем экологии и общественного развития.
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Sara Lindström
Объявлены победители конкурса экологической фотографии Atkins CIWEM-2016. Фотографом года стала Сара Линдстром за серию снимков "Лесной пожар".
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Luke Massey
Люк Масси был признан лучшим юным фотографом-экологом за фотографию "Позер". "Соколы были уничтожены в штате Иллинойс в 60-е годы прошлого века, но уже в 1980-х годах была запущена программа восстановления вида, и теперь только в Чикаго гнездится до 22 пар этих птиц, - объясняет Масси. - Пара соколов выбрала для строительства гнезда балкон жилого дома в Чикаго, и в 2015 году я следил, как они растили своих птенцов".
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SL Kumar Shanth
Индийский фотожурналист Кумар Шантх получил специальный приз за фотографию "Под напором антропогенной катастрофы", сделанную на размытой береговой линии в Ченнаи под Мадрасом на юге Индии.
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Sandra Hoyn
Немецкий фотожурналист Сандра Хойн получила приз в номинации "Изменение климата". На ее снимке запечатлены спасательные жилеты, брошенные мигрантами на острове Лесбос, на пути из Турции в Грецию.
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Pedram Yazdani
Иранец Педрам Язадни получил специальный приз Лесной комиссии Англии за свою фотографию под названием "Пески". "Соляное озеро Урмия может быть символом будущего, которое ожидает Иран - на страну надвигается засуха", - предупреждает он.
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Björn Vaughn
Заявленная цель фотоконкурса - продвижение нового образа мышления в области современных проблем экологии и общественного развития. Ряд весьма достойных кандидатов были удостоены вторых призов, в том числе эта фотография Бьёрна Вона, запечатлевшая строителя в городе Палангка Рая на острове Калимантан в Индонезии.
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Richard Sidey
На этой впечатляющей фотографии изображена ферма по выращиванию черного жемчуга. Снимок был сделан Ричардом Сайди. Ферма расположена на коралловом атолле в лагуне Манихики на островах Кука.
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Yuyang Liu
Специальным призом жюри был отмечен и этот снимок двух рыбаков на пруду в деревне Цзянь в провинции Гуанчжоу в Китае, сделанный китайским фотографом Юанем Лю.
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Pooyan Shadpoor
Иранский фотограф Пуян Шадпур случайно стал свидетелем этой сцены на берегу озера Ларак. По его словам, на снимок его вдохновил волшебный свет планктона.
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Steve Morgan
26 декабря 2015 года город Хебден-Бридж в Западном Йоркшире на севере Англии был затоплен наводнением. Стив Морган сделал этот снимок рано утром, когда по всему городу звучали тревожные сирены, извещавшие сонных жителей о грозящем бедствии.
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Raju Ghosh
Раджу Гхош посвятил эту фотографию, сделанную на литейном заводе в Калькутте, теме загрязнения окружающей среды. "На таком заводе льют медь, алюминий и другие металлы, а дым вредит легким рабочих и природе", - замечает Гхош.
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Jonathan Fontaine
На этом снимке из Эфиопии запечатлена семья кочевников, которая решает перебраться поближе к реке, спасаясь от засухи, худшей за последние 50 лет.
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Sudipta Dutta Chowdhury
"Жизнь в котле"- фотография индийца Судипты Дутты Чаудхури, проживающего в Калькутте. Фотографии победителей конкурса и отобранные работы других 60 участников будут выставлены в помещении Королевского географического общества в Лондоне с 29 июня по 22 августа.
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