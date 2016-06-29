Фото: победители конкурса экологической фотографии

  • 29 июня 2016

Объявлены победители конкурса экологической фотографии Atkins CIWEM- 2016. Заявленная цель конкурса - создать новый образ мышления в области современных проблем экологии и общественного развития.

  • Лесной пожар в Альберте, Канадa Sara Lindström

    Объявлены победители конкурса экологической фотографии Atkins CIWEM-2016. Фотографом года стала Сара Линдстром за серию снимков "Лесной пожар".

  • Соколы на балконе в Чикаго Luke Massey

    Люк Масси был признан лучшим юным фотографом-экологом за фотографию "Позер". "Соколы были уничтожены в штате Иллинойс в 60-е годы прошлого века, но уже в 1980-х годах была запущена программа восстановления вида, и теперь только в Чикаго гнездится до 22 пар этих птиц, - объясняет Масси. - Пара соколов выбрала для строительства гнезда балкон жилого дома в Чикаго, и в 2015 году я следил, как они растили своих птенцов".

  • Дом на пляже в Ченнаи SL Kumar Shanth

    Индийский фотожурналист Кумар Шантх получил специальный приз за фотографию "Под напором антропогенной катастрофы", сделанную на размытой береговой линии в Ченнаи под Мадрасом на юге Индии.

  • Спасательные жилеты на острове Лесбос Sandra Hoyn

    Немецкий фотожурналист Сандра Хойн получила приз в номинации "Изменение климата". На ее снимке запечатлены спасательные жилеты, брошенные мигрантами на острове Лесбос, на пути из Турции в Грецию.

  • Соляное озеро Урмия в Иране Pedram Yazdani

    Иранец Педрам Язадни получил специальный приз Лесной комиссии Англии за свою фотографию под названием "Пески". "Соляное озеро Урмия может быть символом будущего, которое ожидает Иран - на страну надвигается засуха", - предупреждает он.

  • строитель в городе Палангка Рая на острове Калимантан в Индонезии. Björn Vaughn

    Заявленная цель фотоконкурса - продвижение нового образа мышления в области современных проблем экологии и общественного развития. Ряд весьма достойных кандидатов были удостоены вторых призов, в том числе эта фотография Бьёрна Вона, запечатлевшая строителя в городе Палангка Рая на острове Калимантан в Индонезии.

  • Жемчужная ферма в лагуне Манихики Richard Sidey

    На этой впечатляющей фотографии изображена ферма по выращиванию черного жемчуга. Снимок был сделан Ричардом Сайди. Ферма расположена на коралловом атолле в лагуне Манихики на островах Кука.

  • два рыбака Yuyang Liu

    Специальным призом жюри был отмечен и этот снимок двух рыбаков на пруду в деревне Цзянь в провинции Гуанчжоу в Китае, сделанный китайским фотографом Юанем Лю.

  • озеро Ларак Pooyan Shadpoor

    Иранский фотограф Пуян Шадпур случайно стал свидетелем этой сцены на берегу озера Ларак. По его словам, на снимок его вдохновил волшебный свет планктона.

  • Наводнение на Рождество Steve Morgan

    26 декабря 2015 года город Хебден-Бридж в Западном Йоркшире на севере Англии был затоплен наводнением. Стив Морган сделал этот снимок рано утром, когда по всему городу звучали тревожные сирены, извещавшие сонных жителей о грозящем бедствии.

  • Литейное производство Raju Ghosh

    Раджу Гхош посвятил эту фотографию, сделанную на литейном заводе в Калькутте, теме загрязнения окружающей среды. "На таком заводе льют медь, алюминий и другие металлы, а дым вредит легким рабочих и природе", - замечает Гхош.

  • Эфиопия засуха Jonathan Fontaine

    На этом снимке из Эфиопии запечатлена семья кочевников, которая решает перебраться поближе к реке, спасаясь от засухи, худшей за последние 50 лет.

  • "Жизнь в котле"- фотография индийца Судитпы Дутты Чоудхури, проживающего в Калькутте Sudipta Dutta Chowdhury

    "Жизнь в котле"- фотография индийца Судипты Дутты Чаудхури, проживающего в Калькутте. Фотографии победителей конкурса и отобранные работы других 60 участников будут выставлены в помещении Королевского географического общества в Лондоне с 29 июня по 22 августа.