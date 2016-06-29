Фото: победители конкурса экологической фотографии

Люк Масси был признан лучшим юным фотографом-экологом за фотографию "Позер". "Соколы были уничтожены в штате Иллинойс в 60-е годы прошлого века, но уже в 1980-х годах была запущена программа восстановления вида, и теперь только в Чикаго гнездится до 22 пар этих птиц, - объясняет Масси. - Пара соколов выбрала для строительства гнезда балкон жилого дома в Чикаго, и в 2015 году я следил, как они растили своих птенцов".