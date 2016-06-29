Лидс после референдума: "Хочу, чтобы они уехали"

В Великобритании продолжают появляться сообщения о проявлении расизма и ксенофобии в отношении мигрантов из Евросоюза.

Многие инциденты происходят, поскольку некоторые люди ошибочно полагают, что после референдума жителям ЕС придется покинуть Британию.

Полиция в графстве Кембриджшир расследует сообщения о том, что в пятницу сразу после объявлений итогов референдума в почтовые ящики жителей Хантингдона были брошены послания расистского характера.

В Ньюкасле в субботу ультраправые развернули плакат "Остановим иммиграцию. Начнем репатриацию".

Корреспондент Би-би-си Эд Томас поехал в Лидс и убедился, что обстановка там довольно напряженная.