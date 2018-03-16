Подкаст "Английский по радио" Русской службы Би-би-си

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Наши обучающие программы по английскому языку рассчитаны на людей с разными уровнями языковой подготовки. В этом подкасте - лучшие программы цикла "Английский язык по радио" разных лет.

Мы рекомендуем этот подкаст школьникам, студентам, бизнесменам и всем тем, кто хотел бы овладеть разговорным английским языком.

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Обновление подкаста каждую пятницу в 16:30 по Лондону, 18:30 по Москве.

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