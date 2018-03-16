Подкаст "Английский по радио" Русской службы Би-би-си
Наши обучающие программы по английскому языку рассчитаны на людей с разными уровнями языковой подготовки. В этом подкасте - лучшие программы цикла "Английский язык по радио" разных лет.
- Почему носителей английского языка никто не понимает
- Как стала лингвистом Наталья Бонк? Мы в гостях у автора знаменитого учебника
- Тест из 20 заданий "Чего я не знаю в английском?"
- Видеоуроки об идиомах: в роли учителя - британский актер
Мы рекомендуем этот подкаст школьникам, студентам, бизнесменам и всем тем, кто хотел бы овладеть разговорным английским языком.
---
ВНИМАНИЕ: ПУБЛИКАЦИЯ ПОДКАСТОВ ПРИОСТАНОВЛЕНА ПО ТЕХНИЧЕСКИМ ПРИЧИНАМ.
ПРИНОСИМ ИЗВИНЕНИЯ ЗА ВОЗМОЖНЫЕ НЕУДОБСТВА.
О ВОЗОБНОВЛЕНИИ ПУБЛИКАЦИЙ МЫ СООБЩИМ НА ЭТОЙ СТРАНИЦЕ.
---
Обновление подкаста каждую пятницу в 16:30 по Лондону, 18:30 по Москве.
ТАКЖЕ В РАЗДЕЛЕ LEARNING ENGLISH
- Английский по новостям: о серьезном и курьезном
- Язык телодвижений. Щелкнуть пальцем, пожать плечами, притопывать ногой: как это будет по-английски, знаете?
- Живой язык: повседневная речь англичан
- Тест "Деловой английский"
- Учим язык с "Английским экспрессом"
- Другие уроки
- Архив тестов "Проверь свой английский"
Права использования подкастов
Подкасты Би-би-си предназначены только для частного некоммерческого использования.
Все названия, права собственности и интеллектуальные права, относящиеся к подкастам Би-би-си, принадлежат Би-би-си или третьим сторонам.
Запрещается редактирование, изменение, сокращение и добавления к подкасту Би-би-си.
Подкасты Би-би-си предоставляются Би-би-си в окончательном и неизменяемом виде, Би-би-си не дает гарантий в отношении подкастов Би-би-си.
Би-би-си не несет ответственности за потери или повреждения, которые могут быть вызваны в результате или в связи с загрузкой или использованием подкастов Би-би-си.