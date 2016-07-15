ТВ-новости: почему Франция стала мишенью для экстремистов

Русская служба Би-би-си рассказывает об основных событиях дня в выпусках новостей, которые выходят в прямом эфире на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com.
В выпуске за 15 июля:
- Нападение в Ницце. Более восьмидесяти человек погибли, сотни пострадали. Сможет ли Франция победить террор?
- Почему во Франции в последнее время часто происходят нападения экстремистов: комментарий корреспондента Би-би-си по вопросам безопасности.
- Самая важная находка в британской археологии за последние годы: что поведало о жизни в бронзовом веке древнее поселение, обнаруженное на востоке Англии.