ТВ-новости: почему Франция стала мишенью для экстремистов
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ТВ-новости: почему Франция стала мишенью для экстремистов

  • 15 июля 2016

Русская служба Би-би-си рассказывает об основных событиях дня в выпусках новостей, которые выходят в прямом эфире на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com.

В выпуске за 15 июля:

  • Нападение в Ницце. Более восьмидесяти человек погибли, сотни пострадали. Сможет ли Франция победить террор?
  • Почему во Франции в последнее время часто происходят нападения экстремистов: комментарий корреспондента Би-би-си по вопросам безопасности.
  • Самая важная находка в британской археологии за последние годы: что поведало о жизни в бронзовом веке древнее поселение, обнаруженное на востоке Англии.