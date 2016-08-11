Алеппо: у нас нет еды, мы готовим листья с деревьев

В сирийском Алеппо более двух миллионов человек выживают в невероятно сложных условиях без чистой воды и еды.

Часть города находится под контролем войск сирийского лидера Башара Асада, другая - контролируется вооруженными формированиями и джихадистами. Положение мирных жителей в последней наиболее тяжелое.

Корреспондент Би-би-си Квентин Соммервиль своими глазами увидел, в каких чудовищных условиях оказались семьи в восточной части города.

ООН призывает к перемирию, однако в Свободной сирийской армии это призыв считают лицемерным.