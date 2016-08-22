ТВ-новости: почему Россия больше не использует базу в Иране
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ТВ-новости: почему Россия больше не использует базу в Иране

  • 22 августа 2016

Русская служба Би-би-си рассказывает об основных событиях дня в выпусках новостей, которые выходят в прямом эфире на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com.

В выпуске за 22 августа:

  • Добро пожаловать, или Посторонним вход запрещен. Почему база Хамадан в Иране больше не используется российской авиацией.
  • Олимпийская эстафета - от Рио к Токио. Как в столице Японии относятся к проведению следующей летней Олимпиады.
  • Брайтон с высоты птичьего полета. Наш видеоблогер рассказывает о том, как жители Лондона - и не только - проводят время на пляже.