ТВ-новости: почему Россия больше не использует базу в Иране

Русская служба Би-би-си рассказывает об основных событиях дня в выпусках новостей, которые выходят в прямом эфире на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com.
В выпуске за 22 августа:
- Добро пожаловать, или Посторонним вход запрещен. Почему база Хамадан в Иране больше не используется российской авиацией.
- Олимпийская эстафета - от Рио к Токио. Как в столице Японии относятся к проведению следующей летней Олимпиады.
- Брайтон с высоты птичьего полета. Наш видеоблогер рассказывает о том, как жители Лондона - и не только - проводят время на пляже.