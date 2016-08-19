Ложь, стыд и плавание: скандал с американскими пловцами

Олимпийский комитет США принес извинение за поступок американских пловцов в Рио-де-Жанейро, которые, по версии бразильской полиции, устроили пьяный дебош на автозаправке, а потом выступили с заведомо ложными заявлениями об ограблении.

В центре скандала оказались четверо пловцов - Райан Лохте, Гуннар Бенц, Джек Конгер и Джеймс Фейген, которые ранее выиграли золотые медали в эстафетных гонках.

Лохте на момент разоблачения уже был в США, а Бенц и Конгер смогли улететь после допроса.

Как стало известно в пятницу, Фейген сможет покинуть Рио, когда передаст 10,8 тысяч долларов на благотворительность. Таковы условия его соглашения с полицией.

Поступок спортсменов вызвал гнев и стыд у болельщиков на их родине.