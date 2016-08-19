25 лет после путча: Советская ностальгия на улице Советской

19 августа 1991 года государственный комитет по чрезвычайному положению (ГКЧП) начал свою попытку свергнуть Михаила Горбачева, чтобы остановить проводившиеся им реформы.

За три дня попытка путча развалилась, а спустя несколько месяцев это же произошло и с самим Советским Союзом. Путчисты натолкнулись на сопротивление граждан и противодействие руководства России во главе с Борисом Ельциным.

В наши дни, однако, многие россияне с теплотой вспоминают СССР, а о событиях 1991 года помнят все меньше.

Репортаж корреспондента Би-би-си Стива Розенберга из города Егорьевска в Московской области.