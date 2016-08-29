Крупная авария в США: двое погибших, десятки раненых

На трассе неподалеку от Нового Орлеана, крупнейшего города американского штата Луизиана, произошла крупная автокатастрофа, в результате которой погибли двое; 41 человек получил ранения разной степени тяжести.

Большинство пострадавших были пассажирами автобуса, который врезался в стоявшую на дороге пожарную машину, прибывшую туда для оказания помощи водителю легкового автомобиля, пострадавшему в другом ДТП. У водителя автобуса не было лицензии на коммерческие перевозки.

Сообщается, что в результате автокатастрофы погиб начальник местной пожарной службы и еще один человек.

В автобусе, по информации местных СМИ, находились добровольцы, пожелавшие помочь жителям сильного наводнения, произошедшего в августе на юге штата Луизиана.

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