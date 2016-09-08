Клинтон против Трампа: кого не любят больше?
Клинтон против Трампа: кого не любят больше?
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Рейтинги кандидатов в президенты США вновь почти сравнялись. За лето Хиллари Клинтон потеряла явное преимущество над Дональдом Трампом.
Популярность бывшего госсекретаря перманентно страдает от скандала с рабочей перепиской и иностранными пожертвованиями в "Фонд Клинтон".
На этой неделе она проводила агитационные митинги во Флориде - одном из ключевых для победы штатов. В прошлом его избиратели голосовали за пятерых победителей президентской гонки.
Корреспондент Би-би-си Ник Брайант наблюдал за ее кампанией в прибрежном городе Тампа.