Клинтон против Трампа: кого не любят больше?

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Клинтон против Трампа: кого не любят больше?

8 сентября 2016

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Рейтинги кандидатов в президенты США вновь почти сравнялись. За лето Хиллари Клинтон потеряла явное преимущество над Дональдом Трампом.

Популярность бывшего госсекретаря перманентно страдает от скандала с рабочей перепиской и иностранными пожертвованиями в "Фонд Клинтон".

На этой неделе она проводила агитационные митинги во Флориде - одном из ключевых для победы штатов. В прошлом его избиратели голосовали за пятерых победителей президентской гонки.