Курбан-байрам в Москве: тысячи верующих собрались на молитву

  • 12 сентября 2016

Мусульмане всего мира отмечают Курбан-байрам - праздник жертвоприношения. В Москве тысячи мусульман собрались на праздничную молитву в Соборной мечети.

  • Молящийся мусульманин AP

    Курбан-байрам - один из самых почитаемых праздников в исламе

  • Московская Соборная мечеть AP

    Соборная мечеть в Москве традиционно не вмещает всех желающих - мусульмане преклоняют колени на улице рядом с ней

  • У Московской соборной мечети RIA Novosti

    Курбан-байрам отмечают по завершении хаджа - паломничества в Мекку в Саудовской Аравии

  • В Московской Соборной мечети RIA Novosti

    Ежегодно хадж совершают около 1,3 млн человек по всему миру, в том числе свыше 16 тысяч россиян

  • Мусульмане во время молитвы RIA Novosti

    Празднование в Москве проходит не только в мечетях, но и на специально выделенных площадках в разных районах города

  • Разделывание туши барана RIA Novosti

    Обязательным обрядом праздника является заклание жертвенного животного, которое совершается после праздничной молитвы

  • курбан байрам AFP

    Другое название Курбан-байрама - "Ид аль-адха"

  • Мусульмане с мясом жертвенного барана RIA Novosti

    Мусульманам рекомендуется не только самим употребить в пищу жертвенное мясо, но и раздать его в качестве милостыни и угощения