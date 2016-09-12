Курбан-байрам в Москве: тысячи верующих собрались на молитву
Мусульмане всего мира отмечают Курбан-байрам - праздник жертвоприношения. В Москве тысячи мусульман собрались на праздничную молитву в Соборной мечети.
-
AP
Курбан-байрам - один из самых почитаемых праздников в исламе
-
AP
Соборная мечеть в Москве традиционно не вмещает всех желающих - мусульмане преклоняют колени на улице рядом с ней
-
RIA Novosti
Курбан-байрам отмечают по завершении хаджа - паломничества в Мекку в Саудовской Аравии
-
RIA Novosti
Ежегодно хадж совершают около 1,3 млн человек по всему миру, в том числе свыше 16 тысяч россиян
-
RIA Novosti
Празднование в Москве проходит не только в мечетях, но и на специально выделенных площадках в разных районах города
-
RIA Novosti
Обязательным обрядом праздника является заклание жертвенного животного, которое совершается после праздничной молитвы
-
AFP
Другое название Курбан-байрама - "Ид аль-адха"
-
RIA Novosti
Мусульманам рекомендуется не только самим употребить в пищу жертвенное мясо, но и раздать его в качестве милостыни и угощения
Фото
Израилю 70 лет - основные события в семи фотографиях
- 18 апреля 2018