ТВ-новости: Джонсон пообещал Киеву не ослаблять давление на Россию

Русская служба Би-би-си рассказывает об основных событиях дня в выпусках новостей, которые выходят в прямом эфире на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com.
В выпуске за 15 сентября:
- Как выйти из тупика. Министры иностранных дел Германии, Франции и Британии на Украине говорят о том, как закончить конфликт в Донбассе.
- Перемирие и его нарушения. Корреспондент Би-би-си побывал в Алеппо, где до мира еще очень далеко.
- "Навсегда изменивший войну". Сто лет назад танк впервые принял участие в боевых действиях.