ТВ-новости: Джонсон пообещал Киеву не ослаблять давление на Россию
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ТВ-новости: Джонсон пообещал Киеву не ослаблять давление на Россию

  • 15 сентября 2016

Русская служба Би-би-си рассказывает об основных событиях дня в выпусках новостей, которые выходят в прямом эфире на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com.

В выпуске за 15 сентября:

  • Как выйти из тупика. Министры иностранных дел Германии, Франции и Британии на Украине говорят о том, как закончить конфликт в Донбассе.
  • Перемирие и его нарушения. Корреспондент Би-би-си побывал в Алеппо, где до мира еще очень далеко.
  • "Навсегда изменивший войну". Сто лет назад танк впервые принял участие в боевых действиях.

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