Освобожденный город в Ираке: тюрьмы и подземелья ИГ
Освобожденный город в Ираке: тюрьмы и подземелья ИГ
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В Ираке правительственные войска при поддержке авиации международной коалиции продолжают продвигаться в направлении Мосула.
Не исключено, что полномасштабное наступление начнется уже в следующем месяце. Боевики ИГ удерживают Мосул с 2014 года.
Премьер-министр Ирака пообещал восстановить контроль над Мосулом до конца нынешнего года.
На днях иракская армия выбила джихадистов из Гайара – ключевого населенного пункта на пути к Мосулу.
Репортаж корреспондента Би-би-си Орлы Герин.