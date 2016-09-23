Эх, прокачу! Бода-бода на дорогах Танзании
Эх, прокачу! Бода-бода на дорогах Танзании
Подпишитесь на нашу рассылку ”Контекст”: она поможет вам разобраться в событиях.
В Танзании водители мотоциклов-такси, или бода-бода, как их еще называют, всегда конфликтовали с дорожной полицией.
Стражи порядка обвиняли их в нарушении правил движения, авариях и даже преступной деятельности.
А теперь власти решили наладить отношения с водителями бода-бода и узаконить их работу.
Для таксистов была разработана униформа, состоящая из светоотражающей куртки и шлема. Также каждому водителю теперь присваивается персональный номер.
Но сможет ли это изменить сложившийся имидж бода-бода как опасных и непредсказуемых сорвиголов?