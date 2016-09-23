Эх, прокачу! Бода-бода на дорогах Танзании

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Эх, прокачу! Бода-бода на дорогах Танзании

23 сентября 2016

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В Танзании водители мотоциклов-такси, или бода-бода, как их еще называют, всегда конфликтовали с дорожной полицией.

Стражи порядка обвиняли их в нарушении правил движения, авариях и даже преступной деятельности.

А теперь власти решили наладить отношения с водителями бода-бода и узаконить их работу.

Для таксистов была разработана униформа, состоящая из светоотражающей куртки и шлема. Также каждому водителю теперь присваивается персональный номер.