Ночные протесты в Шарлотте: петарды и рэп
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В Шарлотте (штат Северная Каролина) вторые сутки продолжаются акции протеста.
В результате беспорядков пострадали уже более 15 полицейских, стражи порядка неоднократно применяли слезоточивый газ против протестующих.
Демонстрация в ночь на четверг началась мирно, однако затем в толпе прозвучали выстрелы. Один из протестующих был ранен, он находится в критическом состоянии.
Протестующие бросали в полицейских бутылки и петарды, разбивали окна и поджигали различные предметы.
Жители Шарлотта вышли на улицы, после того как во вторник 43-летний чернокожий Кит Ламонт Скотт был ранен чернокожим полицейским и скончался в больнице.
В полиции утверждают, что Скотт нес в руках оружие и представлял "непосредственную смертельную угрозу", однако его родственники настаивают, что мужчина не был вооружен.