Ночные протесты в Шарлотте: петарды и рэп

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Ночные протесты в Шарлотте: петарды и рэп

22 сентября 2016

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В Шарлотте (штат Северная Каролина) вторые сутки продолжаются акции протеста.

В результате беспорядков пострадали уже более 15 полицейских, стражи порядка неоднократно применяли слезоточивый газ против протестующих.

Демонстрация в ночь на четверг началась мирно, однако затем в толпе прозвучали выстрелы. Один из протестующих был ранен, он находится в критическом состоянии.

Протестующие бросали в полицейских бутылки и петарды, разбивали окна и поджигали различные предметы.

Жители Шарлотта вышли на улицы, после того как во вторник 43-летний чернокожий Кит Ламонт Скотт был ранен чернокожим полицейским и скончался в больнице.