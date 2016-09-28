Международное следствие по МH17: главные доказательства

Международная следственная группа, ведущая расследование крушения над Украиной пассажирского самолета "Малайзийских авиалиний", сообщила родственникам погибших, что лайнер был сбит ракетой, пущенной из населенного пункта Снежное и доставленной с территории России.

"Боинг-777" авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит над юго-востоком Украины 17 июля 2014 года.

Следователям удалось восстановить маршрут, по которому двигался "Бук", и смоделировать масштаб разрушений, нанесенный ракетой.