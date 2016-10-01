Ваши фотографии на тему "Воспоминания"

Вероника Коростылева: "Фотография сделана в мае 1993 года в г. Нерюнгри (Якутия). Моим детям Кристине и Андрею соответственно 6 лет и 1,5 года. Цветов в Якутии в мае месяце еще нет, поэтому дочка собрала букетик из сухих веточек. (Она всегда придумывала разные дизайнерские штучки). Ее братику прогулка, похоже, уже поднадоела, и она на правах старшей пытается его приободрить".