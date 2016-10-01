Ваши фотографии на тему "Воспоминания"

  • 1 октября 2016

Мы регулярно публикуем тематическую галерею из фотографий, присланных читателями Русской службы Би-би-си. На этой неделе - галерея на тему "Воспоминания".

  • Бывший заключенный колымских лагерей, в 1961 году "не выездной" фотограф-любитель снимает своих детей на фоне здания, которое в годы сталинских репрессий занимала Центральная больница Управления Северо-Восточных Исправительно-трудовых Лагерей в поселке Дебин Yuri Fedorov

    Юрий Федоров: "1961г. Бывший заключенный колымских лагерей, в 1961 году "не выездной" фотограф-любитель снимает своих детей на фоне здания, которое в годы сталинских репрессий занимала Центральная больница Управления Северо-Восточных Исправительно-трудовых Лагерей в поселке Дебин Магаданской области. Больница известна, например, тем, что там лечился, а затем работал фельдшером писатель Варлам Шаламов".

  • Фото Игоря Кухаря Igor Kuhar

    Игорь Кухарь, Владивосток: "В 1985 году я окончил отделение журналистики филологического факультета ДВГУ и попал по распределению в краевую партийную газету "Красное знамя". Огромное перо навевало мысли про не менее громадное литературное будущее. Но что-то не получилось - в смысле большой литературы. Получилась маленькая журналистика".

  • Одна из первых стиральных машин известной торговой марки Aleksandr Sharkov

    Александр Шарков, Омск: "Этот снимок сделан на блошином рынке Хайфы 17 сентября 2016 г. Одна из первых стиральных машин известной торговой марки".

  • Фотография сделана в мае 1993 года в г. Нерюнгри (Якутия) Veronika Korostyliova

    Вероника Коростылева: "Фотография сделана в мае 1993 года в г. Нерюнгри (Якутия). Моим детям Кристине и Андрею соответственно 6 лет и 1,5 года. Цветов в Якутии в мае месяце еще нет, поэтому дочка собрала букетик из сухих веточек. (Она всегда придумывала разные дизайнерские штучки). Ее братику прогулка, похоже, уже поднадоела, и она на правах старшей пытается его приободрить".

  • Долгоиграющая пластинка Deins Belousov

    Денис Белоусов: "Долгоиграющая пластинка"

  • Заброшенный дом Irina Rudakova

    Ирина Рудакова, Норвегия: "В заброшенных домах живет память. Снимок сделан этим летом в деревушке на греческом острове Крит".

  • Смотрительница костёла св. Троицы (д. Ишколдь, Республика Беларусь) украшает зал к предстоящей службе Maksim Miacielica

    Максим Метелица, Минск, Беларусь: "Смотрительница костёла св. Троицы (д. Ишколдь, Республика Беларусь) украшает зал к предстоящей службе. Это самый старый костёл на территории Беларуси (1472 г.)".

  • На сборе хлопка в одном из районов самаркандской области Emanuel Kaplinsky

    Эмануиль Каплинский, Торнхилл, Канада: "Снимок сделан в далёком 1954 году. Наш 9 "б" класс на сборе хлопка в одном из районов Самаркандской области. В центре снимка Ислам - будущий президент Узбекистана".

  • Докомпьютерная эра. ЭВМ в институте автоматики ДВНЦ АН СССР 1976 Alexei Chichilin

    Алексей Чичилин: "Докомпьютерная эра. ЭВМ в институте автоматики ДВНЦ АН СССР 1976".

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