Ваши фотографии на тему "Воспоминания"
Мы регулярно публикуем тематическую галерею из фотографий, присланных читателями Русской службы Би-би-си. На этой неделе - галерея на тему "Воспоминания".
-
Yuri Fedorov
Юрий Федоров: "1961г. Бывший заключенный колымских лагерей, в 1961 году "не выездной" фотограф-любитель снимает своих детей на фоне здания, которое в годы сталинских репрессий занимала Центральная больница Управления Северо-Восточных Исправительно-трудовых Лагерей в поселке Дебин Магаданской области. Больница известна, например, тем, что там лечился, а затем работал фельдшером писатель Варлам Шаламов".
-
Igor Kuhar
Игорь Кухарь, Владивосток: "В 1985 году я окончил отделение журналистики филологического факультета ДВГУ и попал по распределению в краевую партийную газету "Красное знамя". Огромное перо навевало мысли про не менее громадное литературное будущее. Но что-то не получилось - в смысле большой литературы. Получилась маленькая журналистика".
-
Aleksandr Sharkov
Александр Шарков, Омск: "Этот снимок сделан на блошином рынке Хайфы 17 сентября 2016 г. Одна из первых стиральных машин известной торговой марки".
-
Veronika Korostyliova
Вероника Коростылева: "Фотография сделана в мае 1993 года в г. Нерюнгри (Якутия). Моим детям Кристине и Андрею соответственно 6 лет и 1,5 года. Цветов в Якутии в мае месяце еще нет, поэтому дочка собрала букетик из сухих веточек. (Она всегда придумывала разные дизайнерские штучки). Ее братику прогулка, похоже, уже поднадоела, и она на правах старшей пытается его приободрить".
-
Deins Belousov
Денис Белоусов: "Долгоиграющая пластинка"
-
Irina Rudakova
Ирина Рудакова, Норвегия: "В заброшенных домах живет память. Снимок сделан этим летом в деревушке на греческом острове Крит".
-
Maksim Miacielica
Максим Метелица, Минск, Беларусь: "Смотрительница костёла св. Троицы (д. Ишколдь, Республика Беларусь) украшает зал к предстоящей службе. Это самый старый костёл на территории Беларуси (1472 г.)".
-
Emanuel Kaplinsky
Эмануиль Каплинский, Торнхилл, Канада: "Снимок сделан в далёком 1954 году. Наш 9 "б" класс на сборе хлопка в одном из районов Самаркандской области. В центре снимка Ислам - будущий президент Узбекистана".
-
Alexei Chichilin
Алексей Чичилин: "Докомпьютерная эра. ЭВМ в институте автоматики ДВНЦ АН СССР 1976".
Фото
Фото: голубое суперлуние в багровых тонах
- 1 февраля 2018
Лесные пожары в Калифорнии - фоторепортаж
- 10 декабря 2017