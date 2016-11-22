ТВ-новости: черно-белая Америка Трампа?

Русская служба Би-би-си рассказывает об основных событиях дня в выпусках новостей, которые выходят в прямом эфире на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com:

В выпуске за 22 ноября:

•Избрание Трампа на пост президента обострило расовые отношения в Америке. Съезд белых супремасистов в Вашингтоне сопровождался демонстрацией протеста.

•По следу оружия для боевиков. Расследование Би-би-си показало, что вооружение, которым пользуются боевики "Исламского государства" поставляется из стран Запада.

•И звездопад по заказу: как японцы планируют отметить открытие Олимпийских игр в Токио через четыре года.