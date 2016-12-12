Звездные пейзажи в фотообъективе

Правообладатель иллюстрации Grey Chow / Caters News Agency

Сотни звезд как будто бы пляшут в небе над горой Бромо - действующим вулканом на востоке острова Явы, в Индонезии.

Это кадр замедленной съемки малайзийского фотографа Грея Чоу, который фотографирует ночное небо в странах Юго-Восточной Азии.

На следующей фотографии заброшенный катер на фоне Млечного Пути в Теренггану, родном городе Грея Чоу.

Правообладатель иллюстрации Grey Chow / Caters News Agency

Ферма в нагорье Камерон в Малайзии... на фоне Млечного Пути.

Правообладатель иллюстрации Grey Chow / Caters News Agency

Млечный Путь - галактика, в которой находится Земля, Солнечная система и все видимые невооруженным глазом звезды.

Правообладатель иллюстрации Grey Chow / Caters News Agency

Вулкан Кавах Иджен перед восходом солнца. Индонезия.

Правообладатель иллюстрации Grey Chow / Caters News Agency

Из кратеров вулкана выходят лучи синего цвета из-за горящей в нем серы.

Правообладатель иллюстрации Grey Chow / Caters News Agency

Грей Чоу говорит, что когда он впервые увидел Млечный Путь, то тот ему показался специальным эффектом из кино.

Правообладатель иллюстрации Grey Chow / Caters News Agency

Следующая фотография была сделана над облаками со склона горы Кинабалу в Малайзии, на острове Борнео.

Правообладатель иллюстрации Grey Chow / Caters News Agency

На последней фотографии также запечатлен вид с горы Кинабалу.

Грей Чоу говорит, что ему, со всей аппаратурой, пришлось проделать путь почти в 8 километров, чтобы подняться на вершину - 4095 м над уровнем моря.