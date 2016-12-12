Звездные пейзажи в фотообъективе
Сотни звезд как будто бы пляшут в небе над горой Бромо - действующим вулканом на востоке острова Явы, в Индонезии.
Это кадр замедленной съемки малайзийского фотографа Грея Чоу, который фотографирует ночное небо в странах Юго-Восточной Азии.
На следующей фотографии заброшенный катер на фоне Млечного Пути в Теренггану, родном городе Грея Чоу.
Ферма в нагорье Камерон в Малайзии... на фоне Млечного Пути.
Млечный Путь - галактика, в которой находится Земля, Солнечная система и все видимые невооруженным глазом звезды.
Вулкан Кавах Иджен перед восходом солнца. Индонезия.
Из кратеров вулкана выходят лучи синего цвета из-за горящей в нем серы.
Грей Чоу говорит, что когда он впервые увидел Млечный Путь, то тот ему показался специальным эффектом из кино.
Следующая фотография была сделана над облаками со склона горы Кинабалу в Малайзии, на острове Борнео.
На последней фотографии также запечатлен вид с горы Кинабалу.
Грей Чоу говорит, что ему, со всей аппаратурой, пришлось проделать путь почти в 8 километров, чтобы подняться на вершину - 4095 м над уровнем моря.