Победители конкурса журнала National Geographic "Лучшая фотография природы" были отобраны из нескольких тысяч заявок. И каждый из этих кадров великолепен, будь то свернувшаяся на ветке змея или торнадо в американском штате Колорадо.

Однако особое внимание судей привлек снимок французского фотографа Грега Лекёра, на котором запечатлены морские хищники, охотящиеся за плывущими в косяке сардинами. Ему и достался главный приз. Мы предлагаем вашему вниманию несколько снимков-победителей с комментариями самих фотографов.

Грег Лекёр

Правообладатель иллюстрации Greg Lecoeur/ National Geographic

Сардины, мигрирующие вдоль западного побережья Южной Африки, становятся добычей самых разных хищников - дельфинов, водоплавающих птиц, акул, китов, пингвинов, рыб-парусников и морских львов.

Охоту начинают дельфины, которые разработали специальную стратегию поведения, чтобы заставить рыбу подняться к поверхности.

В последние годы, возможно, из-за слишком интенсивного рыболовства ежегодная миграция сардин становится все более и более непредсказуемой. У меня ушло две недели на то, чтобы поймать момент и запечатлеть этих морских хищников.

Варун Адитья

Правообладатель иллюстрации Varun Aditya/ National Geographic

Я сделал этот снимок в Амболи, на юге штата Махараштра, 24 июля 2016 года во время утренней прогулки в джунглях. Весь лес был перенасыщен влагой от непрерывной мороси, продолжавшейся более 10 часов.

Из-за этого лес был погружен в безмятежный сумрак, так что было даже трудно сказать, день это или ночь. А потом я увидел эту красавицу и тут же сменил режим макросъемки на широкоугольный объектив, чтобы сделать этот кадр.

Вадим Балакин

Правообладатель иллюстрации Вадим Балакин/ National Geographic

Я наткнулся на эти останки белого медведя на севере Шпицбергена. Мы не знаем, умер ли он от голода или от старости.

Якоб Каптейн

Правообладатель иллюстрации Jacob Kaptein/ National Geographic

В прошлом году я получил стипендию Мариуса ван дер Санда для молодых фотографов. Целый год меня учили тонкостям ремесла замечательные фотографы, специализирующиеся на снимках природы.

Для своего проекта я выбрал программу восстановления природных водоемов, которую проводит одна из экологических организаций Нидерландов.

Я обратил внимание на этот маленький бук в самый первый раз, когда забрел в эту часть леса. Я возвращался и фотографировал его несколько раз. Однажды вечером, сразу после захода солнца, я провел больше часа, стоя в холодной воде. Я сделал огромное количество снимков, все время меняя выдержку.

Алессандро Грацца

Правообладатель иллюстрации Alessandro Gruzza/ National Geographic

Первые зимние холода заморозили поверхность пруда, а первый снегопад подчеркнул его хрупкую красоту. Высоко в горах юго-западный ветер сбивает облака в кучу над островерхими вершинами в районе Пале ди Сан-Мартино в Италии.

В сумерках длинная выдержка усиливает движение облаков вокруг вершины Симон делла Пала, одной из самых высоких в Доломитовых горах.

Майкл О'Нил

Правообладатель иллюстрации Michael O'Neill/ National Geographic

Самка павлиньего окуня охраняет своих мальков в пресноводном озере во Флориде. Она будет охранять свой молодняк до тех пор, пока он не подрастет настолько, чтобы уметь самому за себя постоять.

Эти пресноводные рыбы были завезены во Флориду из Южной Америки в середине 1980-х, чтобы контролировать популяцию тиляпии.

Тори Шиа-Остберг

Правообладатель иллюстрации Tori O'Shea/ National Geographic

Смерч прошел вблизи домов в штате Колорадо, США, 7 мая 2016 года. Как только мы оказались в безопасности, после того как смерч прошел стороной, мы тут же вскарабкались по склону, чтобы убедиться, что с местными жителями все в порядке. К счастью, никто не пострадал.

Крис Маккенн

Правообладатель иллюстрации Chris McCann/ National Geographic

80% заболоченных районов в заливе Сан-Франциско площадью около 16,5 тыс. акров используются для соляных разработок. Вода направляется в эти большие пруды и выпаривается, оставляя за собой отложения соли.

Цветовые оттенки каждого пруда определяют степень его солености. Микроорганизмы в воде меняют цвет в зависимости от содержания соли.