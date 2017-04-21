Хронология: нападения во Франции за последние годы

Нападение экстремиста на полицейских, совершенное вечером в четверг на Елисейских полях в Париже, стало очередным звеном в длинной цепочке.

Франция - не единственная страна, которая вынуждена бороться с доморощенным исламским экстремизмом, но по числу жертв и частоте нападений она бьет печальный рекорд.

И это при том, что на фоне крупных терактов там происходят и менее значительные вылазки экстремистов, часто направленные против сотрудников служб безопасности.

Мы вспоминаем основные нападения во Франции за последние годы.