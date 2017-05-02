ТВ-новости: Россия и Германия - разговор без результата

Русская служба Би-би-си рассказывает об основных событиях дня в выпусках новостей, которые выходят в прямом эфире на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com.
В выпуске за 2 мая:
- Меркель и Путин встретились в Сочи. Обе стороны заявили, что готовы к диалогу, но привела ли встреча хоть к каким-то конкретным результатам?
- Франция готовится ко второму туру выборов президента. Почему обоим кандидатам не нравится ЕС и по-прежнему ли французы боятся Национального фронта?
- Украинская соль переехала из России в Европу. Как добывают соль в Донецкой области и как ее производителям удалось пережить потерю российского рынка.
- И "Аудиенция" по-русски, или Как Инна Чурикова стала Елизаветой II.