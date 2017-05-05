"Цветение": ваши фотографии
Мы регулярно публикуем тематическую галерею из фотографий, присланных читателями Русской службы Би-би-си. На этой неделе - галерея на тему "Цветение".
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Zhenya
Женя, Кирьят-Ата, Израиль: "Цветок кактуса, цветет один раз в году, только один день".
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Irina Koroleva
Ирина Королева, Подмосковье: "Так цветут сосны в России"
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Alena Vargina
Алена Варгина, Москва: "Фото сделано на Сицилии весной 2017 года".
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Dmitri Yurevitch
Дмитрий Юревич: "Моя любимая яблонька"
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Aleksey Olkhovenko
Алексей Ольховенко, Израиль: "Так цветет пустыня в начале марта".
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Tamara Aboimova
Тамара Абоймова, Уфа: "А помните "горит, как пламя, синий лен.."? При ближайшем рассмотрении можно любоваться его цветением бесконечно. Фото прошлогоднее с дачи".
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Tamara Aboimova
Тамара Абоймова, Уфа: "А так вот "цветет калина в поле у ручья".
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Alexander Smirnoff
Александр Смирнов, Черкассы, Украина: "Уникальный цветок (Helleborus). Может зацвести в декабре (если теплая зима), либо (если похолодало) сразу после схода первого снега. Снимок сделан в начале марта".
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Igor Kuhar
Игорь Кухарь, Владивосток: "Если на Набережной зацвел шиповник - значит, во Владивосток пришло лето!"
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Viacheslav Vorontsov
Вячеслав Воронцов, Санкт-Петербург: "У моей мамы зацвели бугенвиллея, угандийский клеродендрум - цветочек голубого цвета, похож на маленьких бабочек - и пеларгония".
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Irina Rudakova
Ирина Рудакова, Норвегия: "Цветы у дома".
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Viacheslav Vorontsov
Вячеслав Воронцов, Санкт-Петербург: "Вишня в цветении".
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Ursula
Урсула, Чехия: "Цветение китайской розы. У меня цветет цветок от моей бабушки, которой бы в этом году был сто один год".
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Victor Bezliudny
Виктор Безлюдный, Жодино, Беларусь: "Прострел (сон-трава) радует каждый год в весеннем лесу своим цветом".
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Alexey Kunitskiy
Алексей Куницкий, Калгари, Канада: "Каждую весну облака цветущей сакуры укрывают бело-розовыми одеялами тихоокеанский красавец Ванкувер".
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