Паломники на горе Коя в объективе фотографа

  • 29 мая 2017
Tree branches Правообладатель иллюстрации Hugh Kinsella Cunningham

Священная гора Коя, внесенная в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, расположена в префектуре Вакаяма к югу от Осаки в Японии. Люди здесь живут с IX века нашей эры.

Здесь расположен храм Конгобудзи - главный храм эзотерического буддизма школы Сингон. Сама гора покрыта густым хвойным лесом и имеет сложную сеть тропинок, которыми до сих пор пользуются паломники.

Фотограф Хью Кинселла Каннингэм прошел путем паломника, снимая святые места, развалины многочисленных храмов - их на горе более ста, и более современные часовни.

Он снимает на пленку, а затем печатает фотографии вручную, пользуясь светофильтрами, чтобы подчеркнуть золотистую гамму и передать ощущение, возникающее на святой горе на восходе и закате солнца.

паломник на горе Правообладатель иллюстрации Hugh Kinsella Cunningham
заросли Правообладатель иллюстрации Hugh Kinsella Cunningham
часовня Правообладатель иллюстрации Hugh Kinsella Cunningham
заросли Правообладатель иллюстрации Hugh Kinsella Cunningham
ящик Правообладатель иллюстрации Hugh Kinsella Cunningham
вид с горы Правообладатель иллюстрации Hugh Kinsella Cunningham
старый храм Правообладатель иллюстрации Hugh Kinsella Cunningham
пейзаж Правообладатель иллюстрации Hugh Kinsella Cunningham
храм Правообладатель иллюстрации Hugh Kinsella Cunningham
старинное здание Правообладатель иллюстрации Hugh Kinsella Cunningham
лесной пейзаж Правообладатель иллюстрации Hugh Kinsella Cunningham
вид на мост Правообладатель иллюстрации Hugh Kinsella Cunningham
храм в лесу Правообладатель иллюстрации Hugh Kinsella Cunningham
маршрут паломников Правообладатель иллюстрации Hugh Kinsella Cunningham
силуэты деревьев Правообладатель иллюстрации Hugh Kinsella Cunningham
ленточка на дереве Правообладатель иллюстрации Hugh Kinsella Cunningham
кончная точка маршрута Правообладатель иллюстрации Hugh Kinsella Cunningham

Все фотографии сделаны Hugh Kinsella Cunningham.

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