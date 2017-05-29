Паломники на горе Коя в объективе фотографа

Священная гора Коя, внесенная в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, расположена в префектуре Вакаяма к югу от Осаки в Японии. Люди здесь живут с IX века нашей эры.
Здесь расположен храм Конгобудзи - главный храм эзотерического буддизма школы Сингон. Сама гора покрыта густым хвойным лесом и имеет сложную сеть тропинок, которыми до сих пор пользуются паломники.
Фотограф Хью Кинселла Каннингэм прошел путем паломника, снимая святые места, развалины многочисленных храмов - их на горе более ста, и более современные часовни.
Он снимает на пленку, а затем печатает фотографии вручную, пользуясь светофильтрами, чтобы подчеркнуть золотистую гамму и передать ощущение, возникающее на святой горе на восходе и закате солнца.
Все фотографии сделаны Hugh Kinsella Cunningham.