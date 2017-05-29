Паломники на горе Коя в объективе фотографа

Правообладатель иллюстрации Hugh Kinsella Cunningham

Священная гора Коя, внесенная в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, расположена в префектуре Вакаяма к югу от Осаки в Японии. Люди здесь живут с IX века нашей эры.

Здесь расположен храм Конгобудзи - главный храм эзотерического буддизма школы Сингон. Сама гора покрыта густым хвойным лесом и имеет сложную сеть тропинок, которыми до сих пор пользуются паломники.

Фотограф Хью Кинселла Каннингэм прошел путем паломника, снимая святые места, развалины многочисленных храмов - их на горе более ста, и более современные часовни.

Он снимает на пленку, а затем печатает фотографии вручную, пользуясь светофильтрами, чтобы подчеркнуть золотистую гамму и передать ощущение, возникающее на святой горе на восходе и закате солнца.

Правообладатель иллюстрации Hugh Kinsella Cunningham

Правообладатель иллюстрации Hugh Kinsella Cunningham

Правообладатель иллюстрации Hugh Kinsella Cunningham

Правообладатель иллюстрации Hugh Kinsella Cunningham

Правообладатель иллюстрации Hugh Kinsella Cunningham

Правообладатель иллюстрации Hugh Kinsella Cunningham

Правообладатель иллюстрации Hugh Kinsella Cunningham

Правообладатель иллюстрации Hugh Kinsella Cunningham

Правообладатель иллюстрации Hugh Kinsella Cunningham

Правообладатель иллюстрации Hugh Kinsella Cunningham

Правообладатель иллюстрации Hugh Kinsella Cunningham

Правообладатель иллюстрации Hugh Kinsella Cunningham

Правообладатель иллюстрации Hugh Kinsella Cunningham

Правообладатель иллюстрации Hugh Kinsella Cunningham

Правообладатель иллюстрации Hugh Kinsella Cunningham

Правообладатель иллюстрации Hugh Kinsella Cunningham

Правообладатель иллюстрации Hugh Kinsella Cunningham

Все фотографии сделаны Hugh Kinsella Cunningham.