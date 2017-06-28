“Нам здесь никто не поможет”: истории беженцев в России

Число беженцев в мире достигло максимума со времен Второй мировой войны. В конце 2016 года в мире, согласно данным ООН, насчитывалось около 22,5 млн беженцев.

В это же время в России такой статус имели всего 598 человек, а за весь 2016 год официально зарегистрированы только 39 беженцев.

Русская служба Би-би-си поговорила с Самиром из сирийского Алеппо и Натальей из Луганской области на востоке Украины.

Они уже несколько лет пытаются получить статус беженца и рассказали о том, чем они занимаются в России и что планируют делать дальше.