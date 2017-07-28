ТВ-новости: Дональд Трамп теряет поддержку
ТВ-новости: Дональд Трамп теряет поддержку
Русская служба Би-би-си рассказывает об основных событиях дня в выпусках новостей, которые выходят в прямом эфире на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com.
В выпуске за 28 июля:
- Американские новости: конфликты в Белом доме, провал реформы здравоохранения, и популярность Трампа среди его электората.
- Отставка премьера Пакистана из за обвинений в коррупции. Как это отразится на внутренней и внешней политике страны.
- Михаил Саакашвили рассказал Би-би-си, почему по его мнению, оказался без гражданства. Он считает, что ему нанесли удар в спину.
- Хотите почувствовать себя ценным письмом? Прокатитесь на почтовом поезде. Новая экспозиция Лондонского музея почты.