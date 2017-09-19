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Трамп о КНДР: "Человек-ракета начал самоубийственную миссию"

19 сентября 2017

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Выступая на Генеральной ассамблее ООН, президент США Дональд Трамп пообещал уничтожить Северную Корею, если та будет представлять угрозу для США.

«Если США придется защищать себя или своих союзников, у нас не будет другого выбора, кроме как полностью уничтожить Северную Корею. Человек-ракета начал самоубийственную миссию», — сказал Дональд Трамп.