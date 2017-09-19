Трамп о КНДР: "Человек-ракета начал самоубийственную миссию"
Трамп о КНДР: "Человек-ракета начал самоубийственную миссию"
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Выступая на Генеральной ассамблее ООН, президент США Дональд Трамп пообещал уничтожить Северную Корею, если та будет представлять угрозу для США.
«Если США придется защищать себя или своих союзников, у нас не будет другого выбора, кроме как полностью уничтожить Северную Корею. Человек-ракета начал самоубийственную миссию», — сказал Дональд Трамп.
Трамп называет "человеком-ракетой" лидера КНДР Ким Чен Ына. Так как за последнее время Северная Корея провела множество ракетных испытаний.