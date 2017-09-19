Ракетный удар: видео инцидента на военных учениях

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Ракетный удар: видео инцидента на военных учениях

19 сентября 2017

На военных учениях в России вертолет открыл огонь по месту, рядом с которым находились люди.

Видео инциндента появилось 19 сентября на портале 66.ru. На записи видно, как вертолет выпускает ракету, когда рядом проходит человек.

Журналисты утверждали, что видео сделано во время учений "Запад-2017".