Ракетный удар: видео инцидента на военных учениях
Ракетный удар: видео инцидента на военных учениях
На военных учениях в России вертолет открыл огонь по месту, рядом с которым находились люди.
Видео инциндента появилось 19 сентября на портале 66.ru. На записи видно, как вертолет выпускает ракету, когда рядом проходит человек.
Журналисты утверждали, что видео сделано во время учений "Запад-2017".
Позже министерство обороны заявило, что ракета "повредила один из грузовых автомобилей без людей". Когда произошел инциндент, в ведомстве не уточнили.