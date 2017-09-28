"Напоминает "Титаник": депутаты Госдумы посмотрели "Матильду"

В кинозале ГУМа в Москве специально для депутатов Госдумы показали фильм Алексея Учителя "Матильда". И им понравилось.

На показе присутствовали семеро депутатов. Среди них - глава комитета Госдумы по культуре, единоросс Станислав Говорухин, Сергей Боярский и Ольга Казакова из "Единой России", Михаил Емельянов и Елена Драпеко из "Справедливой России", а также Ярослав Нилов из ЛДПР.

По словам депутатов, в фильме "нет ничего оскорбительного". Станислав Говорухин и вовсе добавил, что все, с кем он говорил, после просмотра "Матильды" стали относиться к Николаю II лучше.

Один из авторов закона об оскорблении чувств верующих Ярослав Нилов рассказал: "Я пытался найти, какой же из сюжетов может содержать признаки состава преступления, подпадающие под действие статьи Уголовного кодекса. Я не нашел".