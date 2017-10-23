Выпуск теленовостей Би-би-си: нападение на журналиста "Эха Москвы"

С понедельника по пятницу на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com Русская служба Би-би-си рассказывает о наиболее значимых новостях дня.
Смотрите в выпуске за 23 октября:
- Нападение на журналиста "Эха Москвы". Мы узнаем последние известия о состоянии Татьяны Фельгенгауэр и ходе расследования.
- Пятнадцатилетие захвата центра на Дубровке. Одна из бывших заложниц Норд-Оста, которая потеряла в результате штурма дочь и жениха, вспоминает те события.
- Ху из мистер Бабиш? Мы поговорим о победителе выборов и наиболее вероятном премьере Чехии, а также обсудим последние успехи популистов в Европе.
- И что такое раскрутить кошку? Наш видеоблогер и лингвист Бен Тавенер расскажет о своих любимых английских выражениях и пословицах.