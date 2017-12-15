Пожар в Ростове-на-Дону: что происходит сегодня?
- 15 декабря 2017
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Пропустить Facebook пост , автор: BBC News Russian
Почти четыре месяца со дня крупнейшего пожара в Ростове-на-Дону. Как живут пострадавшие сейчас? Из Ростова - Олег Болдырев. Задавайте вопросы!Posted by BBC News Russian on Friday, 15 December 2017
Конец Facebook сообщения , автор: BBC News Russian
Почти четыре месяца прошло со дня крупнейшего пожара в Ростове-на-Дону. Как живут пострадавшие сейчас?
В Ростове находится наш корреспондент Олег Болдырев. Он вел на Фейсбуке прямую трансляцию с места пожара.