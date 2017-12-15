Пожар в Ростове-на-Дону: что происходит сегодня?

Почти четыре месяца прошло со дня крупнейшего пожара в Ростове-на-Дону. Как живут пострадавшие сейчас?

В Ростове находится наш корреспондент Олег Болдырев. Он вел на Фейсбуке прямую трансляцию с места пожара.