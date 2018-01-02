#Londonблог: лучшее из 2017 года - часть 2

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер

#Londonблог: лучшее из 2017 года - часть 2

2 января 2018

В 2017 году команда #Londonблог успела о многом вам рассказать и многое показать о Лондоне и о жизни британцев.

Но лучше слов может быть только видео. Мы подготовили пару программ-дайджестов, куда влезло, конечно, не все, но, пожалуй, самое любимое.

В этом выпуске:

Спасибо, что были с нами! Счастья и удачи в новом 2018 году от всей команды #Londonблог!