Все как бы против "фейк ньюс". Но все понимают их по-своему
Все как бы против "фейк ньюс". Но все понимают их по-своему
Многие страны борются с дезинформацией и лживыми новостями, создаваемыми другими государствами.
В Британии объявили о создании отдела "по борьбе с фейковыми новостями", "Фейсбук" сообщил о намерении опрашивать использователей, чтобы определить, каким СМИ они доверяют, и даже Папа римский Франциск подключился к этому разговору.
Русская служба Би-би-си собрала несколько примеров того, как ведется борьба против "фейков".