Все как бы против "фейк ньюс". Но все понимают их по-своему

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Все как бы против "фейк ньюс". Но все понимают их по-своему

25 января 2018

Многие страны борются с дезинформацией и лживыми новостями, создаваемыми другими государствами.

В Британии объявили о создании отдела "по борьбе с фейковыми новостями", "Фейсбук" сообщил о намерении опрашивать использователей, чтобы определить, каким СМИ они доверяют, и даже Папа римский Франциск подключился к этому разговору.